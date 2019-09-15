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05:24 (мск), источник: РИА Новости

В Кемерово на месте «Зимней вишни» открыли «сквер ангелов»

КЕМЕРОВО, 15 сен — РИА Новости. «Сквер ангелов» на месте сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня» открылся в Кемерово, передает корреспондент РИА Новости.

Открытие сквера в память о погибших в результате пожара переносили несколько раз. Сначала его планировалось открыть к 20 августа, позже датой открытия называли 1 сентября, окончательной датой стало 15 сентября.

«Здесь на небольшом пятачке было реализовано все: и горы наши, и холмы, и равнины, и вся растительность, которая только существует у нас в Кузбассе. Мы сделали старинную башню, которая частично отражает, с чего начинался весь Кузбасс — с Кузнецкой крепости», — сказал журналистам губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в ходе пресс-тура.

«Наша задача была сделать не место скорби, а место памяти и место силы», — добавил глава региона.

«Сквер ангелов» — масштабный проект известного американского ландшафтного дизайнера Джона Вайдмана, где на площади 1,8 гектара создано современное и уютное пространство для отдыха. Такое название было выбрано по итогам онлайн-голосования, объявленного летом администрацией Кемерово.

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 60 человек, большинство из них — дети. В рамках уголовного дела были арестованы 15 человек.

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