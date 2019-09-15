06:32 (мск), источник: РИА Новости
Стало известно, когда завершится сериал My Little Pony
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Канал Discovery Family объявил, что
Заключительный эпизод шоу длительностью в полтора часа покажут на Discovery Family, а днем ранее, 11 октября, выпустят документальный фильм о том, как создавалось шоу.
Те, кто до этого не видел сериал, смогут его посмотреть, начиная с 6 октября.
Главные герои шоу My Little Pony — одноименные игрушки. Впервые оно появилось на экранах в октябре 2010 года. За это время вышло девять сезонов или 221 серия.
В сериале рассказывается о волшебной принцессе Сумеречной Искорке и ее