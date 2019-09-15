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06:32 (мск), источник: РИА Новости

Стало известно, когда завершится сериал My Little Pony

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Канал Discovery Family объявил, что канадско-американский мультсериал My Little Pony завершится в день выхода финальной серии девятого сезона — 12 октября, сообщает Deadline.

Источник: AP 2019

Заключительный эпизод шоу длительностью в полтора часа покажут на Discovery Family, а днем ранее, 11 октября, выпустят документальный фильм о том, как создавалось шоу.

Те, кто до этого не видел сериал, смогут его посмотреть, начиная с 6 октября.

Главные герои шоу My Little Pony — одноименные игрушки. Впервые оно появилось на экранах в октябре 2010 года. За это время вышло девять сезонов или 221 серия.

В сериале рассказывается о волшебной принцессе Сумеречной Искорке и ее помощнике-драконе Спайке. Вместе с другими разноцветными пони они дружат и изучают магию.

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