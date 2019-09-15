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11:19 (мск), источник: Новости Mail.ru

Сидней наводнили лисы

Они пришли охотиться на грызунов.

Сидней переживает настоящее нашествие лис: животные пробираются на свалки, воруют в пригороде цыплят, охотятся на кроликов и крыс, сообщают австралийские СМИ.

По словам специалиста Мэтью Кроутера из Сиднейского университета, именно крысы — главная причина появления лис. Грызуны составляют основную часть их рациона. Известно, что в последние годы популяции крыс в австралийских городах достигли рекордного уровня. Холодное время года в Австралии стало более мягким и влажным, что способствует размножению грызунов.

Лис замечали в разных частях города. Чаще всего животные охотятся на грызунов у ливневых стоков.

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Анна Лысенко

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