Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Австралии жили сумчатые гиганты весом больше тонныУченые узнали больше об их образе жизни
Фоторепортажи
12Погибшие в канализации: почему умирает Титикака
12Стенно-графический отчет: художники раскрасили Одинцово
11:29 (мск), источник: Lenta.Ru

Заворотнюк подключили к аппарату ИВЛ

Актрису Анастасию Заворотнюк подключили к аппарату искусственной вентиляции легких — она не может дышать самостоятельно, передает Telegram-канал Mash.

Источник: РИА "Новости"

Канал отмечает, что состояние актрисы поддерживают при помощи медикаментов.

Ранее сообщалось, что вечером 14 сентября в больницу к Заворотнюк срочно прибыли ее мать и муж Петр Чернышев. По данным «Пятого канала», родные были сильно взволнованы.

Новость
Заворотнюк, Розенбаум: как звезды учат вас следить за собой

В тот же день врачи прекратили интенсивное лечение Заворотнюк. Такое решение было принято после ухудшения состояния артистки. Она остается в больнице под наблюдением.

Как предполагают нейрохирурги, медики отказались от дальнейшего лечения из-за того, что глиобластома — агрессивная форма опухоли головного мозга. Она прорастает сквозь здоровые ткани, и нельзя четко определить ее размеры. На последних стадиях развития болезни лекарства могут не помочь, а риск от их приема превышает возможную пользу.

13 сентября стало известно, что Заворотнюк находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Директор артистки Стас Христов опроверг эту информацию и сообщил, что Заворотнюк сама расскажет о своем состоянии в эфире одного из федеральных телеканалов. Позже продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил, что у актрисы последняя стадия рака головного мозга.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Медведев объяснил, почему нельзя помочь бедным россиянам
Украина приостановила разрыв отношений с Россией
Судно ВМС США вошло в Черное море
Врач рассказал о вреде помидоров для здоровья
Константинополь назвал «виновного» в ситуации на Украине
Сидней наводнили лисы
Российская фигуристка дважды попала в Книгу рекордов Гиннесса
Медкомиссия списала по здоровью самого опытного космонавта
Здоровье
Крем для лица с ртутью довел женщину до комы Она купила поддельный крем у знакомой.
WOWSale
Как провести выходной, не слезая с дивана Подборка, которую вы ждали
Авто
«Народных мстителей» на дорогах начали лишать прав Перспектива лишиться права на управление автомобилем грозит тем, кто решит вывести из строя мобильную дорожную камеру
Кино
66-летняя Вероника Кастро завершила карьеру Звезда сериала «Дикая роза» пожаловалась на «агрессию и насмешки»
Недвижимость
Тарифы ЖКХ рассчитают по-новому
Риелтор взялся продать квартиру и «случайно» оформил ее на себя
Названы 7 самых инстаграмных мест Санкт-Петербурга (фото)
Маленькая квартира, где есть все необходимое
Популярные темы на «Детях»
Роксалана - любимая жена Сулеймана 312
В субботу вечером 296
"Горшочные дела" взрослых людей 251
Мамам особых детей и не только 226
Леди
В гостях: как выглядит двухэтажная квартира Климовой Рассказываем о жилье актрисы Екатерины Климовой. И показываем фотографии ее квартиры.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь