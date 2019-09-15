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12:17 (мск), источник: Известия

Бросившую сына в «Лосином острове» москвичку признали невменяемой

Экспертиза установила психические отклонения у жительницы Москвы Надежды Куликовой, которая оставила своего малолетнего сына на ночь в столичном парке «Лосиный остров» в феврале 2019 года. Об этом в воскресенье, 15 сентября, сообщил журналистам близкий к следствию источник.

«Экспертное заключение говорит, что у нее были выявлены психические отклонения на момент совершения преступления», — цитирует слова собеседника ТАСС.

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Отмечается, что Куликова после прохождения экспертизы была переведена в психиатрическое отделение больницы при СИЗО «Бутырка».

При этом, по данным другого источника, москвичке добавили обвинение по статье 156 УК РФ («Жестокое обращении с детьми»).

«Она отрицает обвинение в покушении на убийство сына, но не возражает, что поступила жестоко, послушав советчиков», — сказали журналистам.

22 февраля Преображенский суд Москвы на два месяца арестовал Надежду Куликову после того, как ее сын провел в парке один всю ночь. По словам ребенка, мать специально оставила его в лесу, так как рассердилась, что он чуть не утопил собаку. Он рассказал, что родительница вывезла его в «Лосиный остров», надела ему на голову и руки большой мусорный пакет и замотала скотчем в районе подмышек, чтобы его нельзя было снять. Женщина обвинения отрицает.

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