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13:53 (мск), источник: Московский комсомолец

Женщина организовала похищение бойфренда, чтобы вернуть ключи от машины

Суд приговорил ее к условному сроку, хотя она уверяла, что хотела только попугать ухажера.

Источник: Московский комсомолец

Похищение своего кавалера организовала молодая особа, чтобы вернуть ключи от машины. Причем, женщина явно не ожидала, что обычная просьба приструнить зарвавшегося друга превратится в настоящий криминальный триллер с приговором Пресненского суда в финале.

Эта история началась в апреле 2017 года, когда уроженка Кировской области Ирина (имена изменены), приехавшая в Москву учиться на веб-дизайнера, решила расстаться с бойфрендом Сергеем.

Парень третировал ее, периодически поколачивал, так что строить с ним совместную жизнь не имело смысла.
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Весенним днем Ирина собрала свои вещи и ушла. Однако сожитель периодически встречался с ней, закатывая сцены. Очередное выяснение отношений происходило в салоне автомобиля Ирины марки «Мерседес-Бенц С180». Неожиданно абьюзер вытащил из замка зажигания ключи и заявил, что вернет их, только если они помирятся. Ирина безуспешно попыталась решить проблему официальным путем — в УМВД по Красногорску заявление приняли, но и только. Тогда будущий дизайнер через знакомого вышла на неких «сотрудников полиции», которые согласились немного проучить Сергея и забрать ключи силой.

По сценарию доброжелателей Ирина вызвала бой-френда на встречу в ресторан во 2-м Смоленском переулке. В течение часа они снова пытались прийти к консенсусу, но тщетно. А когда похититель ключей вышел из питейного заведения, на него с криком: «Работает МУР, Петровка 38» набросились четверо исполнителей заказа. Мужчину затолкали в машину и отвезли в промзону на севере Москвы.

Здесь-то и выяснилось, что «полицейские» (на самом деле злоумышленники не имели никакого отношения к органам, а числились работниками некой холдинговой компании) вышли далеко за рамки плана, предложенного Ириной.

Они потребовали у Сергея не только вернуть ключи, но и заплатить 650 тысяч рублей.

Пленник обзвонил друзей и попросил оставить сумку с выкупом на остановке. Только после этого он был освобожден.

Всех участников похищения задержали. Ирина уверяла, что понятия не имела о кровожадных намерениях своих помощников. И поначалу ей вроде бы верили: пока шло следствие, женщина оставалась в статусе свидетеля. Но в итоге ей пришлось ответить за похищение человека. Как рассказал «МК» адвокат Дмитрий Ершов, он пытался убедить судью переквалифицировать статью УК на самоуправство (на большее действия Ирины никак не тянули). Однако служитель Фемиды остался непреклонен и приговорил даму к 3 годам лишения свободы условно.

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