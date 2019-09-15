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13:17 (мск), источник: Интерфакс

Зарплата голливудских актеров оказалась в среднем на $1,1 млн больше, чем актрис

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU — Экономисты выяснили, что разница в зарплатах актеров и актрис в Голливуде составляет около $1,1 млн за фильм.

Источник: Кадр из фильма

Как сообщает The Guardian, исследователи из университетов Хаддерсфилда, Висконсина и Ланкастера проанализировали данные по зарплатам 246 мужчин и женщин, которые снялись в 1343 фильмах в период с 1980 по 2015 год.

Они констатировали, что разница в заработке относительно стабильна, в 2015 году показатели примерно такие же, как в 1980-м.
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Экономисты основывали анализ на нескольких источниках данных, включая IMDb и Box Office Mojo. Исследователи выделили ряд переменных, в том числе предыдущие успехи актеров с учетом бокс-офиса их фильмов, наличие наград и популярность в соцсетях. Если убрать эти факторы из анализа, то получится, что женщинам в Голливуде — без учета сторонних предпосылок — в принципе платят на 56% меньше (что эквивалентно $2,2 млн за фильм), чем мужчинам.

При последовательном добавлении в уравнение переменных («актерские» характеристики, качественные и количественные характеристики фильмов) эта разница уменьшается до примерно $1,1 млн (около 20%).

Хуже всего дела обстоят в экшн-фильмах: там актеры получают на $1,8 млн больше, нежели актрисы.
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Разница в зарплатах есть даже в таком считающимся «женским» жанре как ромкомы.

Играет свою роль и возраст: когда звезды достигают 50-летия, разница в заработке резко возрастает до $4 млн за фильм.

Звезды Голливуда уже несколько лент безуспешно пытаются привлечь внимание к неравным заработкам за одинаково выполненную работу. Некоторое время назад скандал вызвало обнародование зарплат актеров фильма «Афера по-американски»: Кристиан Бэйл и Брэдли Купер провели на съемках примерно по 45 дней и получили по $2,5 млн и 9% от сборов. Эми Адамс провела на съемках ровно столько же времени, но получила $1,25 млн и 7% от сборов.

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