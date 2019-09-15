Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Австралии жили сумчатые гиганты весом больше тонныУченые узнали больше об их образе жизни
Фоторепортажи
76Финалисты конкурса Всемирной метеорологической организации
12Стенно-графический отчет: художники раскрасили Одинцово
18:34 (мск), источник: Lenta.Ru

Названы популярные способы привыкнуть к смене часовых поясов

Большинство российских туристов (63 процента) справляется с неприятными симптомами джетлага при помощи сна. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис покупки билетов Aviasales.

Источник: AP 2019

Некоторые туристы заставляют себя ложиться спать и просыпаться по местному времени. Другие меняют режим сна еще дома до вылета.

16 процентов перестраиваются на новый график при помощи спорта, прогулок и несложных занятий на свежем воздухе. Еще 15 употребляют алкоголь для расслабления. По мнению шести процентов, лучше всего с ощущениями от смены часовых поясов помогают бороться лекарства.

Путешественники также советуют летать с длительными пересадками, чтобы легче адаптироваться к часовым поясам.

Ранее стало известно, что девять процентов российских туристов стараются избегать общения с соотечественниками во время отпуска за границей. Почти четверть российских туристов (23 процента) предпочитают общаться с местными жителями, поскольку именно они помогают лучше познакомиться с культурой чужой страны.

Читайте также

 Медведев объяснил, почему нельзя помочь бедным россиянам
Украина приостановила разрыв отношений с Россией
Атаки на предприятия Saudi Aramco. Главное
СМИ: Заворотнюк подключили к аппарату ИВЛ
В Германии заговорили о попытке вытеснить Россию с рынка газа
Киев заложил в проект бюджета почти $10 млрд на оборону
Парень, весивший 250 кг, пробежал первый марафон
Пойманный на кокаине Кузнецов отреагировал на наказание
Адвокат Сноудена отреагировал на его желание покинуть Россию
Здоровье
Крем для лица с ртутью довел женщину до комы Она купила поддельный крем у знакомой.
WOWSale
Как провести выходной, не слезая с дивана Подборка, которую вы ждали
Авто
«Народных мстителей» на дорогах начали лишать прав Перспектива лишиться права на управление автомобилем грозит тем, кто решит вывести из строя мобильную дорожную камеру
Кино
66-летняя Вероника Кастро завершила карьеру Звезда сериала «Дикая роза» пожаловалась на «агрессию и насмешки»
Недвижимость
Тарифы ЖКХ рассчитают по-новому
Риелтор взялся продать квартиру и «случайно» оформил ее на себя
Названы 7 самых инстаграмных мест Санкт-Петербурга (фото)
Маленькая квартира, где есть все необходимое
Дети
Кира Найтли стала мамой во второй раз Актриса не раскрывает пол ребенка
Леди
Ирину Безрукову сравнили со студенткой Звезды встретились на съемках
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь