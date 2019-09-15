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17:58 (мск), источник: Новости Mail.ru

Красоту исчезающих айсбергов показали на фото

Невероятные пейзажи.

Популярный фотограф Альберт Дрос из Амстердама отправился в Гренландию снимать тающие айсберги.

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34-летний голландец нашел для этого идеальное место — залив Диско у западного побережья, который разделяет одноименный остров и берег Гренландии. Здесь постоянно дрейфуют тысячи айсбергов, а еще обитают моржи, тюлени и киты. Они резвятся в воде прямо рядом с гигантскими льдинами.

Большинство снимков фотограф сделал на закате, когда можно наблюдать красные и золотые отблески.

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Анна Лысенко

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