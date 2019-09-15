17:58 (мск), источник: Новости Mail.ru
Красоту исчезающих айсбергов показали на фото
Невероятные пейзажи.
Популярный фотограф Альберт Дрос из Амстердама отправился в Гренландию снимать тающие айсберги.
34-летний голландец нашел для этого идеальное место — залив Диско у западного побережья, который разделяет одноименный остров и берег Гренландии. Здесь постоянно дрейфуют тысячи айсбергов, а еще обитают моржи, тюлени и киты. Они резвятся в воде прямо рядом с гигантскими льдинами.
Большинство снимков фотограф сделал на закате, когда можно наблюдать красные и золотые отблески.
Анна Лысенко