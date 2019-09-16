08:47 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Правила хорошего отлова
Утверждены методические указания по обращению с безнадзорными животными.
Методические указания по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев утверждены правительством. Документ подготовлен в рамках вступившего в силу закона «Об ответственном обращении с животными», который одобрен Госдумой в конце 2018 года. Его положения вступают в силу поэтапно, полностью документ заработает в 2022 году. Ряд статей закона потребовали разработки и принятия правительственных актов (более десяти), однако до настоящего момента лишь несколько из них вступили в силу.
Как ранее сообщал «Ъ», подготовка этого документа вызвала критику со стороны общественности и экспертов. В комитете Госдумы по экологии и охране окружающей среды жаловались на расплывчатость формулировок и отмечали, что ряд замечаний и предложений от комитета не были учтены. При доработке проекта были исключены требования, чрезмерно детализирующие процедуру. Также были учтены замечания, поступившие от регионов, по поручению
При этом должна вестись видеозапись процесса отлова. Регионам предстоит определить условия транспортировки животных без владельцев, в частности максимальное количество перевозимых зверей и предельные время и расстояние их перевозки от места отлова. Также регламентировать необходимо условия транспортировки разных видов животных и сроки их передачи в приюты с момента отлова. В самих указаниях на этот счет говорится лишь, что автотранспортные средства должны оснащаться «специальными техническими приспособлениями, обеспечивающими безопасность людей и гуманное обращение с животными», питьевой водой для зверей и аптечкой для сопровождающих.
Кроме того, теперь компаниям, занимающимся отловом безнадзорных животных, необходимо отвозить их в приют, где их будут стерилизовать, чипировать и лечить. Животных, которые не проявляют «немотивированной агрессии», после всех этих процедур надо будет выпускать в прежние места обитания.
Отметим, ранее в законодательстве большинства субъектов РФ не содержалось запрета на умерщвление таких особей, что вызывало возмущение зоозащитников. После принятия закона об ответственном обращении с животными единственным способом регулирования численности бездомных животных стала схема ОСВВ (отлов—стерилизация—вакцинация—выпуск), подразумевающая содержание животных в приютах. Новые правила, обращают внимание в аппарате правительства, должны обеспечить регулирование и снижение численности животных без владельцев наиболее безопасными для них способами «исходя из необходимости сохранения жизни и здоровья таких животных».
«Мы не можем писать правила без федеральных стандартов. Обычно дают
«Никто денежных средств на эти цели в бюджеты не заложил. У нас в некоторых субъектах приютов просто нет. Они располагаются на садовых участках, в частных квартирах, в сельской местности, но по факту они не узаконены. О выделении денежных средств
«Мы в
«Финансирование на реализацию правил потребуется уже в других объемах. Минимум 21 день животное надо содержать в приюте, кормить его, ухаживать за ним. Сюда же входят затраты на стерилизацию, кастрацию, прививку против бешенства, лечение, гуманную транспортировку, видеофиксацию», — уточнила госпожа Сандакова.
Анна Васильева; Карина Кальярова, Челябинск