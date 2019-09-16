08:21 (мск), источник: RNS
«Роскосмос» рассматривает возвращение оружия космонавтам
Государственная корпорация «Роскосмос» рассматривает возвращение огнестрельного оружия в аварийный запас космонавтов, сообщает «РИА Новости».
«Рассматриваем варианты», — сообщили агентству в ответ на вопрос о том, собирается ли корпорация вернуть в аварийный запас космонавтов огнестрельное оружие.
Также в компании сообщили, что формировать аварийный запас для пилотируемого транспортного корабля «Федерация» (переименован в «Орел») будут на более позднем этапе создания корабля.
Как отмечает агентство, космонавтам стали давать пистолет Макарова в аварийный запас, начиная с полета Юрия Гагарина в 1961 году. В 1965 году в набор добавили специальный трехствольный пистолет ТП-82. Оружие предназначалось для защиты от опасных зверей, охоты и пуска сигнальных ракет в случае аварийной посадки, как это произошло с космонавтами Алексеем Леоновым и Павлом Беляевым, которым в 1965 году пришлось провести в заснеженной тайге двое суток после приземления.
Пользоваться пистолетом перестали в 2007 году, когда истекли сроки годности специальных патронов, а новые не появлялись