10:20 (мск), источник: Daily Storm
«Я вас люблю»: Джеки Чан по-русски извинился за отмену визита в Москву
Известный китайский кинодеятель также поздравил россиян с 70-й годовщиной установления дипотношений России и Китая.
Известный китайский актер и режиссер Джеки Чан 16 сентября принес извинения своим российским поклонникам за то, что не смог приехать в Москву 11 сентября на премьеру фильма «Тайна печати дракона». В своем видеообращении актер
«Хочу поприветствовать друзей из русскоязычных регионов и моих поклонников. Недавно я должен был встретиться с вами в России. Однако по некоторым причинам я не смог прилететь. Извините, пожалуйста. Разрешите
Чан также поблагодарил российских поклонников за признание в любви к его фильмам в соцсетях и за многолетнюю поддержку. «Я вас люблю!» — произнес он на русском языке. В конце видеообращения он поздравил россиян с 70-летием установления дипломатических отношений между Россией и Китаем, отметив, что дружба между двумя странами продолжится «на веки вечные».
В центре сюжета — английский путешественник Джонатан Грин (Джейсон Флеминг), который по указу российского императора Петра I отправился на Дальний Восток России для изучения и составления карт. Во время путешествия он попадает в древний Китай, где сталкивается с героями китайской мифологии.
Главные роли в фильме сыграли Рутгер Хауэр, Павел Воля, Андрей Мерзликин, Анна Чурина, Юрий Колокольников. В эпизодических ролях выступили Арнольд Шварценеггер и Джеки Чан.