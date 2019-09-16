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10:44 (мск), источник: Известия

Россияне назвали оптимальный уровень дохода для накоплений

Большинство россиян, которые на сегодняшний день не имеют сбережений, готовы начать копить при доходе свыше 35 тыс. рублей на каждого члена семьи. Об этом 16 сентября пишет РБК со ссылкой на опрос, проведенный СК «Росгосстрах жизнь» и банком «Открытие».

Источник: РИА "Новости"

Так, 16,9% заявили, что им будет комфортно откладывать деньги при доходе 35−45 тыс. рублей. Более 45 тыс. рублей необходимо 27,1% опрошенных, более 55 тыс. рублей — 20,9%.

При этом 17,5% респондентов ответили, что смогут начать копить при доходе в 25−35 тыс. рублей, 10,6% — при 15−25 тыс. рублей, а 1,8% — при 10−15 тыс. рублей. Еще 0,6% опрошенных достаточно менее 10 тыс. рублей для появления сбережений.

Как правило, россияне копят на черный день (23,9%), на путешествия и покупку крупной бытовой техники, а также на квартиру (по 16,2%).

Еще 12,1% ответили, что откладывают на оплату обучения детей, 7,8% — на машину, а 6,5% — на пенсию. 4,2% опрошенных делают сбережения на открытие собственного бизнеса.

Справка
Как копить, если денег и так нет?

В современном мире важно не только научиться зарабатывать деньги, но и правильно их распределять. Сделать это не так уж и сложно, важно лишь знать основные правила. Как улучшить свое материальное положение при ограниченных финансовых ресурсах и научиться копить — читайте в нашем материале, созданном совместно с банком ВТБ.

Размер откладываемой суммы зачастую составляет 5−10% от ежемесячного дохода, реже — менее 5%. По данным опроса, большинство респондентов (35%) смогли накопить от двух до пяти окладов.

При этом 59% россиян не имеют никаких сбережений, а среди тех, кто откладывает, 32,4% делают это нерегулярно.

Согласно опросу ВЦИОМ, проведенному ранее в сентябре, большинство жителей РФ (66%) считают, что сейчас лучше сберегать средства, чем тратить. 47% опрошенных предпочитают класть в банк, а 32% наоборот, призвали забрать деньги из банков, если они там лежат.

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