Россияне назвали оптимальный уровень дохода для накоплений

Так, 16,9% заявили, что им будет комфортно откладывать деньги при доходе 35−45 тыс. рублей. Более 45 тыс. рублей необходимо 27,1% опрошенных, более 55 тыс. рублей — 20,9%.
При этом 17,5% респондентов ответили, что смогут начать копить при доходе в 25−35 тыс. рублей, 10,6% — при 15−25 тыс. рублей, а 1,8% — при 10−15 тыс. рублей. Еще 0,6% опрошенных достаточно менее 10 тыс. рублей для появления сбережений.
Как правило, россияне копят на черный день (23,9%), на путешествия и покупку крупной бытовой техники, а также на квартиру (по 16,2%).
Еще 12,1% ответили, что откладывают на оплату обучения детей, 7,8% — на машину, а 6,5% — на пенсию. 4,2% опрошенных делают сбережения на открытие собственного бизнеса.
Размер откладываемой суммы зачастую составляет 5−10% от ежемесячного дохода, реже — менее 5%. По данным опроса, большинство респондентов (35%) смогли накопить от двух до пяти окладов.
При этом 59% россиян не имеют никаких сбережений, а среди тех, кто откладывает, 32,4% делают это нерегулярно.
Согласно опросу ВЦИОМ, проведенному ранее в сентябре, большинство жителей РФ (66%) считают, что сейчас лучше сберегать средства, чем тратить. 47% опрошенных предпочитают класть в банк, а 32% наоборот, призвали забрать деньги из банков, если они там лежат.