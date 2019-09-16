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10:34 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Норвегии поймали странную рыбу с огромными глазами

Она напомнила рыбакам пришельца.

Гид по рыбной ловле Оскар Лундаль отправился с клиентами ловить палтуса.

Туристы рыбачили у норвежского острова Аннейа в Северном море в десятке километров от берега. Лундаль почувствовал клев и начал наматывать леску. На это у парня ушло около получаса, ведь они рыбачили на глубине около 800 м.

Когда из воды показалось странное существо, рыбаки были шокированы. У рыбы были большие выпуклые глаза, странно смотрящиеся на небольшом теле.

Напарник Лундаля предположил, что это один из видов гидролагов — глубоководных рыб отряда химерообразных.

По словам гида, рыба не пережила перепада давления. Он забрал ее домой и поджарил. «Немного похоже на треску, но вкуснее», — рассказал он The Sun.

Анна Лысенко

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