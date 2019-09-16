В Норвегии поймали странную рыбу с огромными глазами

Гид по рыбной ловле Оскар Лундаль отправился с клиентами ловить палтуса.
Туристы рыбачили у норвежского острова Аннейа в Северном море в десятке километров от берега. Лундаль почувствовал клев и начал наматывать леску. На это у парня ушло около получаса, ведь они рыбачили на глубине около 800 м.
Когда из воды показалось странное существо, рыбаки были шокированы. У рыбы были большие выпуклые глаза, странно смотрящиеся на небольшом теле.
Напарник Лундаля предположил, что это один из видов гидролагов — глубоководных рыб отряда химерообразных.
По словам гида, рыба не пережила перепада давления. Он забрал ее домой и поджарил. «Немного похоже на треску, но вкуснее», — рассказал он The Sun.