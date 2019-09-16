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Фоторепортажи
20Обломки самолета на черном пляже в Исландии
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12:11 (мск), источник: Новости Mail.ru

Туристы устремились к месту крушения самолета в Исландии (фото)

Фотографии и видео с ним становятся вирусными.

20
фотографий
20
фотографий
20
фотографий

Пустошь Сольхеймасандур на южном побережье Исландии — место паломничества многих туристов. Их привлекают барханы черного песка вдоль кромки Атлантического океана и вид на ледники Эйяфьятлайокутль и Мирдалсйокутль.

Но главная достопримечательность — это остов американского транспортного самолета Douglas Dakota C-117, потерпевшего здесь крушение в ноябре 1973 года. Навсегда застрявший посреди черной пустыни, он привлекает блогеров, фотографов и просто любителей фантастических «инопланетных» пейзажей.

Во время загрузки произошла ошибка.

История крушения самолета до сих пор до конца не ясна. Известно, что после Второй мировой войны Исландия проголосовала за вступление в НАТО. В городе Кеблавик на полуострове Рейкьянес появилась авиабаза США. Они оставались там до вывода американских частей из Исландии в 2006 году (впрочем, в 2016-м США заявили о намерении построить современные авиабазы в Исландии).

Кроме авиабазы, США располагали 4 радиолокационными станциями на острове. Во время рокового крушения Douglas Dakota C-117 доставлял провизию к одной из них.

Одна из главных версий крушения — резкое изменение погоды, что типично для Исландии. Во время полета усилился ветер, а температура опустилась до минус десяти. Оба двигателя обледенели, и самолет с 7 пассажирами на борту начал терять высоту.

Самолет летел по направлению к скалам. После столкновению не смог бы выжить никто. Поэтому пилот постарался направить судно в сторону океана, что давало людям на борту небольшой шанс остаться в живых.

Обледеневший пляж с черным песком сыграл роль посадочной полосы. Пилот плавно посадил самолет. Все находившиеся на борту не только выжили, но и не получили ни одной царапины. Уже через час их эвакуировали спасатели.

Самолет разобрали, забрав двигатели и все детали, которые еще могли пригодиться. Остался только фюзеляж, который стал туристической достопримечательностью.

Анна Лысенко

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