12:11 (мск), источник: Новости Mail.ru
Туристы устремились к месту крушения самолета в Исландии (фото)
Фотографии и видео с ним становятся вирусными.
Пустошь Сольхеймасандур на южном побережье Исландии — место паломничества многих туристов. Их привлекают барханы черного песка вдоль кромки Атлантического океана и вид на ледники Эйяфьятлайокутль и Мирдалсйокутль.
Но главная достопримечательность — это остов американского транспортного самолета Douglas Dakota C-117, потерпевшего здесь крушение в ноябре 1973 года. Навсегда застрявший посреди черной пустыни, он привлекает блогеров, фотографов и просто любителей фантастических «инопланетных» пейзажей.
История крушения самолета до сих пор до конца не ясна. Известно, что после Второй мировой войны Исландия проголосовала за вступление в НАТО. В городе Кеблавик на полуострове Рейкьянес появилась авиабаза США. Они оставались там до вывода американских частей из Исландии в 2006 году (впрочем, в 2016-м США заявили о намерении построить современные авиабазы в Исландии).
Кроме авиабазы, США располагали 4 радиолокационными станциями на острове. Во время рокового крушения Douglas Dakota C-117 доставлял провизию к одной из них.
Самолет летел по направлению к скалам. После столкновению не смог бы выжить никто. Поэтому пилот постарался направить судно в сторону океана, что давало людям на борту небольшой шанс остаться в живых.
Обледеневший пляж с черным песком сыграл роль посадочной полосы. Пилот плавно посадил самолет. Все находившиеся на борту не только выжили, но и не получили ни одной царапины. Уже через час их эвакуировали спасатели.
Самолет разобрали, забрав двигатели и все детали, которые еще могли пригодиться. Остался только фюзеляж, который стал туристической достопримечательностью.
Анна Лысенко