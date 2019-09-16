13:42 (мск), источник: Популярная механика
Верхом на американских горках: фантастические съёмки с дрона
Гоночный беспилотник снял захватывающие кадры с американских горок, устроив «погоню» за составом из вагонеток для пассажиров.
Необычный проект снял Вигго Кох, который со своим дроном побывал в парке развлечений Liseberg Amusement Park в шведском Гётеборге. Полёт был официально согласован, но в целях безопасности съёмки проходили до официального открытия парка на аттракционе без пассажиров.
Кох использовал кастомный дрон с закреплённой на нём
Американские горки в Гётеборге имеют длину 1381 метр и являются самыми протяжёнными в Скандинавии. Поездка длится около 2 минут. Максимальная скорость, которую развивают вагонетки, составляет 100 км/ч, а на протяжении дистанции пассажиры 7 раз опускаются вниз головой и испытывают перегрузку в 4,3G.