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13:42 (мск), источник: Популярная механика

Верхом на американских горках: фантастические съёмки с дрона

Гоночный беспилотник снял захватывающие кадры с американских горок, устроив «погоню» за составом из вагонеток для пассажиров.

Необычный проект снял Вигго Кох, который со своим дроном побывал в парке развлечений Liseberg Amusement Park в шведском Гётеборге. Полёт был официально согласован, но в целях безопасности съёмки проходили до официального открытия парка на аттракционе без пассажиров.

Во время загрузки произошла ошибка.

Кох использовал кастомный дрон с закреплённой на нём экшн-камерой GoPro Hero 7 Black и камерой Foxeer Falkor, которая передавала изображение на очки Fat Shark HD3 Goggles. Для управления беспилотником Вигго задействовал пульт FrSky Q X7 Controller.

Американские горки в Гётеборге имеют длину 1381 метр и являются самыми протяжёнными в Скандинавии. Поездка длится около 2 минут. Максимальная скорость, которую развивают вагонетки, составляет 100 км/ч, а на протяжении дистанции пассажиры 7 раз опускаются вниз головой и испытывают перегрузку в 4,3G.

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