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14:00 (мск), источник: РИА Новости

В РПЦ выразили недоумение поведением Собчак на свадьбе после венчания

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. В Московском патриархате считают поведение Ксении Собчак на свадьбе после ее венчания в церкви с Константином Богомоловым недостойным верующего человека.

Источник: РИА Новости

«Не думал, что вернусь к этой теме — свадьбе Собчак и Богомолова. Конечно, тот перфоманс, тот “свадебный танец”, видео которого еще и массово разошлось в интернете, мягко говоря, мало сочетается с поведением пары, только что повенчавшейся в церкви», — написал в своем Telegram-канале глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

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Ранее он сообщил, что перед совершением таинства венчания Собчак и Богомолов беседовали со священником о смысле христианского брака, и пара «письменно засвидетельствовала раскаяние в своих недостойных делах в прошлом».

«Полагаю, священник думал и надеялся, что все это делалось искренне. Увы, последовавшие сразу за этим действия дают серьезный повод в этой искренности усомниться. Кого люди пытаются обмануть? Церковь? Бога? А ведь обмануть можно только себя… Да, у всех бывают падения, да, все согрешают. Но зачем давать обеты Богу, если ты не собираешься их выполнять? Причем, как-то вот сразу так не выполнять, сходу, запланированно», — отметил Легойда.

Он добавил, что «Бог все равно ждет покаяния». «Только настоящего. Без перфомансов», — заключил представитель Церкви.

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Бракосочетание телеведущей Ксении Собчак и театрального режиссера Константина Богомолова состоялось в Грибоедовском ЗАГСе в Москве в пятницу. Венчались молодожены в храме «Большое Вознесение» у Никитских ворот, где в прошлом также венчались Пушкин и Гончарова.

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