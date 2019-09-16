В РПЦ выразили недоумение поведением Собчак на свадьбе после венчания

«Не думал, что вернусь к этой теме — свадьбе Собчак и Богомолова. Конечно, тот перфоманс, тот “свадебный танец”, видео которого еще и массово разошлось в интернете, мягко говоря, мало сочетается с поведением пары, только что повенчавшейся в церкви», — написал в своем Telegram-канале глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Ранее он сообщил, что перед совершением таинства венчания Собчак и Богомолов беседовали со священником о смысле христианского брака, и пара «письменно засвидетельствовала раскаяние в своих недостойных делах в прошлом».
«Полагаю, священник думал и надеялся, что все это делалось искренне. Увы, последовавшие сразу за этим действия дают серьезный повод в этой искренности усомниться. Кого люди пытаются обмануть? Церковь? Бога? А ведь обмануть можно только себя… Да, у всех бывают падения, да, все согрешают. Но зачем давать обеты Богу, если ты не собираешься их выполнять? Причем, как-то вот сразу так не выполнять, сходу, запланированно», — отметил Легойда.
Он добавил, что «Бог все равно ждет покаяния». «Только настоящего. Без перфомансов», — заключил представитель Церкви.
Бракосочетание телеведущей Ксении Собчак и театрального режиссера Константина Богомолова состоялось в Грибоедовском ЗАГСе в Москве в пятницу. Венчались молодожены в храме «Большое Вознесение» у Никитских ворот, где в прошлом также венчались Пушкин и Гончарова.