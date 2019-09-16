Американка проглотила кольцо, испугавшись приснившихся грабителей

В результате 29-летняя девушка его проглотила, сообщила Daily Star.
Проснувшись с утра, девушка не смогла найти драгоценность и поняла, что во сне проглотила золотое украшение с большим бриллиантом. Она разбудила жениха и рассказала о проблеме, тот долго не мог поверить в это, но после того, как Дженна смогла убедить его в реальности происходящего, он повез ее в больницу.
Рентгеновские снимки показали, что кольцо уже оказалось в желудке. Врачи не стали рисковать, ожидая, когда украшение выйдет естественным путем, и решили воспользоваться эндоскопом. Процедура прошла без осложнений, медики достали кольцо из желудка девушки.
«Все прошло замечательно, но они (врачи. — Прим.ред.) передали его Бобби (жених девушки. — Прим. ред.)!» — эмоционально рассказывает Дженна.
Молодой человек вручил ей кольцо спустя несколько дней, после того, как убедился, что девушка перестала видеть страшные сны.