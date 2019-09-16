Мужчина похудел на 105 кг после неожиданного вопроса дочери

33-летний Джеймс Сомервилль из Австралии поделился с журналистами своей невероятной историей похудения. Чуть больше года назад отец двоих детей весил 219 килограммов, страдал от диабета второго типа, мало двигался и находился под постоянным наблюдением врачей.
Джеймс рассказал, что такой образ жизни не слишком его пугал, как и предостережения докторов, которые давали ему не очень оптимистичные прогнозы.
Но все изменилось после разговора с 8-летней дочерью Ханной. Однажды она подошла к Джеймсу и спросила, собирается ли он вести ее к алтарю в день ее свадьбы. Мужчина дал утвердительный ответ, но своим вторым вопросом дочка поставила его в тупик. Девочка уточнила, будет ли он жив к тому времени, ведь уже сейчас он постоянно принимает таблетки и много времени проводит в больницах.
Этот вопрос дочери заставил Джеймса изменить свою жизнь, пишет Daily Mail Australia.
Мужчина записался на прием к врачу и уже через год сделал шунтирование желудка. Вместе с супругом на кардинальные меры решилась и его жена Сара, которая сильно набрала вес после гормональной терапии.
После операции, а также благодаря диетам и тренировкам в спортзале Джеймс похудел на 105 килограммов всего за 12 месяцев. Его жена Сара сумела избавиться от 40 килограммов за этот же период.
Сейчас пара ведет активный образ жизни, прививая полезные привычки и своим маленьким детям. По словам Джеймса, в тренажерном зале он проводит шесть дней в неделю и уже избавился от многих проблем со здоровьем.
Кроме того, пример Сомервиллей вдохновил и их друзей и родственников. Благодаря Джеймсу, на 70 килограммов похудел и его шурин, с которым они теперь вместе занимаются спортом.