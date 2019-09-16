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16:12 (мск), источник: Lenta.Ru

Сноуден предупредил об опасностях WhatsApp и Telegram

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден призвал чиновников не пользоваться мессенджерами WhatsApp и Telegram. Об этом он сказал в интервью французской радиостанции France Inter.

Источник: AP 2019

«Любой представитель власти, кто пользуется WhatsApp, совершает ошибку. Facebook является владельцем этого мессенджера, и слой за слоем они стирают разные уровни защиты», — отметил он.

По словам Сноудена, не стоит пользоваться и другим приложением — Telegram. Он подчеркнул, что WhatsApp и Telegram лучше, чем использование СМС или других незашифрованных сообщений, но для высших должностных лиц государств использование этих двух приложений крайне небезопасно.

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Специалист порекомендовал использовать мессенджеры Signal и Wire. По словам Сноудена, они бесплатны, как и остальные, однако более безопасны. Пользоваться WhatsApp и Telegram, считает Сноуден, можно только если нет других альтернатив.

Ранее Сноуден рассказал, что хотел бы получить защиту во Франции. По словам специалиста, он перестал бояться слежки со стороны агентов США, начал вести нормальную жизнь и даже женился. Глава Минюста Франции Николь Беллубе, в свою очередь, выступила за предоставление убежища Сноудену.

В 2013 году Сноуден передал журналистам The Guardian и The Washington Post документы о программе американских спецслужб по слежке за гражданами США и жителями других стран. Он бежал из США, предварительно запросив политического убежища у множества стран, в том числе и у России. В 2014 году он получил разрешение на пребывание на территории России, где и проживает в настоящее время.

В США Сноудена обвиняют в незаконной передаче информации, представляющей большое значение для национальной безопасности, умышленной передаче разведывательной информации и краже собственности государства. По этим обвинениям ему в сумме грозит до 30 лет тюрьмы.

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