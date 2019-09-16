В правительстве Крыма поддержали двойное название республики

15:20 (мск), источник: "Российская газета"
«Мне кажется очень значимой инициатива греков Тавриды использовать в названии нашей республики наряду с имеющимся еще добавление историческое, которое бы звучало так: Республика Крым — Таврида. В России в целом ряде субъектов Федерации после того, как образовалось новое государство Российская Федерация, это применяется. Напомню: Якутия (Саха), Северная Осетия (Алания) и целый ряд других субъектов Федерации, которые применяют наряду с устоявшимся названием еще и историческую часть», — отметил он.
«Этот вопрос, безусловно, касается всей общественности нашей республики, и если общественность эту инициативу греков поддержит, то она может уже вполне выходить на уровень конкретного обсуждения в Государственном совете Республики Крым и других органах власти», — заключил
Он считает, что это позволит укрепить российский статус полуострова.
Напомним, в эти дни в Крыму находится делегация из Греции. Цель визита — подготовка к международному проекту «Греки Причерноморья», который предусматривает съемку серии документальных фильмов о греках Крыма и истории
На VI Ялтинском международном экономическом форуме весной 2020 года планируется обсудить создание международной ассоциации античных городов.
«Эта идея поддерживается на федеральном уровне, потому что подобной ассоциации, в которой бы участвовали античные города, не существует. Мы хотели бы, чтобы Крым и наши греческие друзья выступили с такой инициативой: провести специальную сессию на ЯМЭФ, посвященную созданию или хотя бы обсуждению вопроса о создании такого рода ассоциации», — предложил он.
Мурадов отметил, что поначалу такая ассоциация могла бы охватить города 10−15 государств и заниматься сохранением античного культурного наследия. «На мой взгляд, эта идея имеет очень серьезную, хорошую перспективу», — подчеркнул