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15:20 (мск), источник: "Российская газета"

В правительстве Крыма поддержали двойное название республики

Вице-премьер Крыма, постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов поддержал инициативу о переименовании Республики Крым в Республику Крым — Тавриду. Об этом заявил на международном симпозиуме «Крымская Эллада: греческое наследие Тавриды», в котором участвует делегация из Греции.

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«Мне кажется очень значимой инициатива греков Тавриды использовать в названии нашей республики наряду с имеющимся еще добавление историческое, которое бы звучало так: Республика Крым — Таврида. В России в целом ряде субъектов Федерации после того, как образовалось новое государство Российская Федерация, это применяется. Напомню: Якутия (Саха), Северная Осетия (Алания) и целый ряд других субъектов Федерации, которые применяют наряду с устоявшимся названием еще и историческую часть», — отметил он.

По мнению Мурадова, выступая с таким предложением, крымские греки «смотрят в историческую глубину и хотят, чтобы использовалось в том числе и то название, которое применялось в отношении Тавриды на протяжении многих-многих веков».

«Этот вопрос, безусловно, касается всей общественности нашей республики, и если общественность эту инициативу греков поддержит, то она может уже вполне выходить на уровень конкретного обсуждения в Государственном совете Республики Крым и других органах власти», — заключил вице-премьер республики.

Ранее с инициативой о переименовании Республики Крым в Республику Крым — Тавриду выступил глава национально-культурной автономии греков Крыма «Таврида» Иван Шонус.
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Он считает, что это позволит укрепить российский статус полуострова.

Напомним, в эти дни в Крыму находится делегация из Греции. Цель визита — подготовка к международному проекту «Греки Причерноморья», который предусматривает съемку серии документальных фильмов о греках Крыма и истории российско-греческих отношений.

На VI Ялтинском международном экономическом форуме весной 2020 года планируется обсудить создание международной ассоциации античных городов.

По словам Мурадова, с такой инициативой к нему обратились российские греки.
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«Эта идея поддерживается на федеральном уровне, потому что подобной ассоциации, в которой бы участвовали античные города, не существует. Мы хотели бы, чтобы Крым и наши греческие друзья выступили с такой инициативой: провести специальную сессию на ЯМЭФ, посвященную созданию или хотя бы обсуждению вопроса о создании такого рода ассоциации», — предложил он.

Мурадов отметил, что поначалу такая ассоциация могла бы охватить города 10−15 государств и заниматься сохранением античного культурного наследия. «На мой взгляд, эта идея имеет очень серьезную, хорошую перспективу», — подчеркнул вице-премьер республики.

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