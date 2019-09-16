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16:56 (мск), источник: РИА Новости

Британцы пожаловались на нашествие пауков

МОСКВА — 16 сен, РИА Новости. Британцы массово жалуются в соцсетях на нашествие пауков, сообщает Dailymail.

При этом многим людям приходится обращаться за помощью врачей из-за укусов членистоногих.

Из около 650 видов этих существ, обитающих в стране, 12 представляют серьезную опасность для человека.

Причиной такого обилия пауков исследователи из Глостерского университета назвали рекордно высокие летние температуры вместе с традиционно влажной погодой. Это создало комфортные условия для размножения насекомых, которыми питаются членистоногие.

«Взгляните, какого красавца мы нашли в гостиной! Британские пауки иногда просто огромны!» — пишет @TheHauntedHub.

«Как хорошо, что у нас есть бесплатные парковки на улицах. Это позволяет паукам обзавестись домами», — иронично отмечает @mansplainmybike.

«Какой интересный день выдался в доме Бриджманов», — комментирует находку @RACHELb75.

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