Британцы пожаловались на нашествие пауков

При этом многим людям приходится обращаться за помощью врачей из-за укусов членистоногих.
Из около 650 видов этих существ, обитающих в стране, 12 представляют серьезную опасность для человека.
Причиной такого обилия пауков исследователи из Глостерского университета назвали рекордно высокие летние температуры вместе с традиционно влажной погодой. Это создало комфортные условия для размножения насекомых, которыми питаются членистоногие.
«Взгляните, какого красавца мы нашли в гостиной! Британские пауки иногда просто огромны!» — пишет @TheHauntedHub.
«Как хорошо, что у нас есть бесплатные парковки на улицах. Это позволяет паукам обзавестись домами», — иронично отмечает @mansplainmybike.
«Какой интересный день выдался в доме Бриджманов», — комментирует находку @RACHELb75.