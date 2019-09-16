Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как живут люди в замках?Три истории хранителей
Фоторепортажи
76Финалисты конкурса Всемирной метеорологической организации
51Определены финалисты конкурса AGORA Awards 2019
16:04 (мск), источник: Новости Mail.ru

Как выглядит «парящее в небесах» село в Дагестане (фото)

Одно из красивейших мест республики.

В Дагестане на высоте 1500 метров над уровнем моря расположилось живописное село Гуниб. К центру села ведет красивая серпантинная дорога, а само поселение окружено горами и как будто парит над землей.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Сейчас здесь живут почти 2,5 тысячи человек, и в селе всегда можно встретить много туристов.

Гуниб находится в 150 километрах от столицы Дагестана Махачкалы. Это поселение возникло во второй половине XIX столетия. Из-за хорошего стратегического расположения села оно невольно стало участником Кавказской войны. В результате боевых действий в 1859 году Гуниб был полностью разрушен. Позже на этом месте построили крепость для гарнизона русских войск, и село начало заново отстраиваться.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Сейчас Гуниб является местной достопримечательностью как из-за сохранившихся исторических памятников (например, Гунибской крепости), так и из-за своего живописного вида. В народе это село называют «парящим в небе».

Во время загрузки произошла ошибка.

Екатерина Гура

Читайте также
США опубликовали снимки нефтяных объектов в Саудовской Аравии
В РПЦ выразили недоумение поведением Собчак на свадьбе
Взрыв произошел в новосибирском центре вирусологии
Россияне назвали комфортный для накоплений уровень дохода
Туристы устремились к месту крушения самолета в Исландии (фото)
Россиянин нашел в доме тайник со старинным кладом
В Норвегии поймали странную рыбу с огромными глазами
Здоровье
Крем для лица с ртутью довел женщину до комы Она купила поддельный крем у знакомой.
WOWSale
Как провести выходной, не слезая с дивана Подборка, которую вы ждали
Авто
5 сюрпризов китайского автопрома, о которых стоит знать Автомобильная промышленность Китая развивается семимильными шагами! Вот только ключевые факты из истории китайского автопрома известны совсем немногим… Авто Mail.ru решил устранить этот пробел
Кино
Дочь ведущей «Давай поженимся!» заявила о сложных съемках шоу Работа в передаче не всегда дается телеведущей легко
Недвижимость
«Москва или Петербург?»: тест Пройдите тест и узнайте, как хорошо вы разбираетесь в российских столицах
Популярные темы на «Детях»
Идеальная свекровь? 311
Кошки - грация и красота! 161
Ребенок нытик. 154
Конкурс фотографий. 128
Леди
«С каждым годом молодеет»: в сети обсуждают портрет Галкина Шоумен показал новое фото в инстаграме.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь