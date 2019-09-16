16:04 (мск), источник: Новости Mail.ru
Как выглядит «парящее в небесах» село в Дагестане (фото)
Одно из красивейших мест республики.
В Дагестане на высоте 1500 метров над уровнем моря расположилось живописное село Гуниб. К центру села ведет красивая серпантинная дорога, а само поселение окружено горами и
Сейчас здесь живут почти 2,5 тысячи человек, и в селе всегда можно встретить много туристов.
Гуниб находится в 150 километрах от столицы Дагестана Махачкалы. Это поселение возникло во второй половине XIX столетия.
Сейчас Гуниб является местной достопримечательностью как
Екатерина Гура