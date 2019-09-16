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18:07 (мск), источник: Новости Mail.ru

35-летняя британка за 4 года превратилась из толстушки в гламурную модель

А все благодаря Лондонскому марафону.

В середине сентября в Лондоне состоялось вручение наград UK Glamour Awards, где звание «Модель года» получила 35-летняя Бонни Стайнер из графства Девон. Эта девушка, которая сама воспитывает двоих детей, за последние пару лет сделала довольно успешную карьеру в Великобритании. Она снялась в нескольких реалити-шоу и сейчас работает диджеем.

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Трудно поверить, но всего 4 года назад Бонни весила 104 килограмма и стеснялась выйти на улицу, пишет Mirror.

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Британским журналистам Бонни рассказала, что всегда любила спорт и никаких проблем с лишним весом у нее не было до тех пор, пока она не забеременела первым ребенком.

Девушка призналась, что во время беременности начала есть все подряд и в огромных количествах. А через 6 месяцев после родов, когда Бонни решила похудеть, она снова забеременела. В итоге ее вес увеличивался, а самооценка падала.

В 2017 году Бонни решила действовать и записалась на Лондонский марафон. Она начала усиленно тренироваться и к забегу весила уже 76 килограммов. Но и после марафона она не перестала заниматься спортом. В общей сложности за 4 года девушке удалось скинуть 54 килограмма.

По ее словам, она тренируется шесть дней в неделю и седьмой день предпочитает проводить активно.

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После того, как ее фигура начала меняться, Бонни стала чувствовать себя более уверенно и согласилась пойти на ТВ-съемки. Она также вернулась к работе диджея, которую ей пришлось забросить из-за детей и изменившейся внешности.

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Но особым сюрпризом для Стайнер стала награда «Модель года» по версии UK Glamour Awards, которую она получила за свою активную позицию и впечатляющее перевоплощение.

Екатерина Гура

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