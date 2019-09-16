22:20 (мск), источник: Интерфакс
В России начали поиск желающих провести пять дней в имитирующей невесомость ванне
Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU — Институт
«ИМБП РАН сообщает о наборе испытателей из Москвы и Московской области для участия в исследовании, которое будет проводится с использованием специальных иммерсионных ванн, действие которых на организм сходно с действием невесомости», — говорится в сообщении института, опубликованном в понедельник, 16 сентября.
На участие в эксперименте добровольцам необходимо уделить три недели. «Участие в таком исследовании абсолютно безопасно для жизни. Самый длительный эксперимент по пребыванию в условиях “сухой” иммерсии составил 56 суток, где было показано, что организм человека хорошо восстанавливается и после таких экстремальных воздействий (в данном эксперименте планируется пятисуточное воздействие)», — отмечают в ИМБП.
В течение всего исследования испытатели будут находиться под круглосуточным наблюдением врача. Кроме того, ученые обещают добровольцам «денежное вознаграждение, интересное времяпровождение».
Испытуемые ознакомятся с процессом получения научных данных, которые используются для разработки практических рекомендаций для космонавтов, а также важны для развития практической медицины, так как воздействие иммерсионной ванны на человека широко применяется в лечебных целях уже более 10 лет.