15:31 (мск), источник: Life.ru
На Ямале сошедшую с фундамента многоэтажку «укрепили» досками
Коммунальщики заявили, что они не имеют отношения к столь своеобразному ремонту дома на проспекте Оптимистов.
В городе Новый Уренгой на Ямале многоэтажный дом, сошедший с фундамента, поддержали деревянными брусьями. Об этом сообщает портал Ura.ru.
Фотографии необычного метода ремонта были опубликованы в социальных сетях. На снимках видно, что в щель между основанием и самим домом вставлен деревянный брус. В комментариях пользователи не скрывали иронии.
«Какая сейчас прочная, износостойкая древесина пошла», — написала Татьяна Татьянина. «Оу… Новые технологии», — удивился оригинальному проекту Богдан Дунаевский.
Выяснилось, что здание на проспекте Оптимистов обслуживается управляющей компанией АО «Уренгойжилсервис». Её представители рассказали, что фасад здания деформирован, но это не представляет опасности для жильцов.
— Палки туда мы не подкладывали. Это связано с браком строительным. Немного осела отмостка. В этом году заделаем эту щель. На следующий год будем отмостку поднимать, — заявили в компании.
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