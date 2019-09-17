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00:57 (мск), источник: РИА Новости

В Госдуме ответили на сообщения о скорых изменениях правил ухода в отпуск

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Инициатива об изменении правил ухода в отпуск еще находится на рассмотрении Госдумы, заявил в интервью РБК один из авторов законопроекта, депутат Гаджимет Сафаралиев.

Источник: РИА Новости

Так парламентарий прокомментировал распространенные в СМИ сообщения о том, что якобы с 1 октября заявление на отпуск можно будет подать в электронном виде.

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«У нас много чего пишут журналисты. Сейчас бездонный Интернет — что угодно писать могут. У нас инициатива вносится — и уже пишут, что ее приняли. Этот законопроект, я думаю, примут с учетом всех согласований — в лучшем случае к Новому году», — отметил политик.

Он добавил, что в стране действительно проходит цифровизация, и в будущем многие вопросы будут решаться по-другому. Так, напомнил депутат, уже сейчас россиянам не нужно подавать заявление для поездок в командировку.

В конце июня в Госдуму внесли законопроект о цифровизации трудовых отношений, согласно которому в Трудовой кодекс должны внести поправки, предполагающие пересылку юридически значимых сообщений между работником и работодателем, включая заявления на отпуск и об увольнении, по электронной почте.

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