Владимир Меньшов: «Надо давать друг другу второй шанс»

Накануне юбилея именитый мастер поделился своими мыслями с журналистами.
Об «Оскаре»
Фильм «Москва слезам не верит» на «Оскар» не я посылал, а руководство Союза кинематографии. Тогда не было комиссии, на тайном заседании было принято это решение. В основном оно было продиктовано тем, что картина чрезвычайно понравилась Политбюро и лично Леониду Ильичу Брежневу, поэтому они решили с ним не спорить, а послать картину, будучи уверены, что она обречена на провал. А она получила этот «Оскар», что произвело эффект разорвавшейся бомбы в наших кругах кинематографических. Журналисты любят такой штамп.
Кадр из фильма "Москва слезам не верит" | Источник: РИА "Новости"
Потом мы стали пытаться посылать фильмы с учетом «их» вкусов. Смотреть, что у них в прошлом году побеждало. Но готовиться к прошлой войне — это же глупо, надо начинать готовиться к будущей.
Некоторые угадывания бывают: в частности, на «Оскаре» очень доброжелательно реагируют на еврейскую тему во время войны, преследования евреев. Но мы послали картину «Собибор» — и обломилось, не получили ничего. Тут не угадаешь. Надо искать лучшее у себя и это посылать на «Оскар». А там уже как бог даст.
О развале СССР
Разрушение СССР, нашего общего государства, я воспринимал трагически и воспринимаю до сих пор. И всё мне кажется, что можно отмотать назад и что-то исправить. Но, пожалуй, уже нет. Сейчас я понимаю некоторую объективность этого процесса, хотя… субъективность там превалировала.
У меня есть ощущение, и оно правдивое, что процессы, которые в советские годы происходили в стране, дали такие глубокие корни, что их не так легко уничтожить, как казалось в 1991 году: «Всё кончилось, слава богу, эти коммуняки ушли, и мы счастливо и свободно заживем». Во-первых, мы за это заплатили дорогую цену, неприлично дорогую цену. И то, что на смену Ельцину пришел Путин, я считаю громадной удачей нашей страны. Хотя бы потому, что в отличие от Ельцина он не сидит дома или на даче и не работает с документами, как тогда называлось. А работает, пашет за себя и за того парня. Тот парень — это Ельцин в данном случае. И Горбачев тоже. Пашет нескончаемо, можно поразиться его работоспособности, его энергии, поднял страну с колен. Но процесс носит пугающий характер, потому что, в конце концов, Владимир Владимирович конечен, как и все мы, а что после него начнется? Надеюсь, он об этом думает: кто придет и как будет работать, в какую сторону поведет страну…
Что же касается бывших союзных республик, по крайней мере, три страны — Украина, Белоруссия, Россия — должны быть вместе. Надеюсь, политики окажутся премудрыми.
О высших законах
Надо найти в себе силы и примириться с этой цифрой, которую все вокруг называют, а я так к ней не могу привыкнуть: боже мой, боже мой!
80 — это про меня? Девятый десяток — это про меня? Про меня! Не очень легко с этим смириться.
У нас, кинематографистов, есть газета. «Новости экрана» называется. Там на последней странице множество некрологов. Практически два из трех после 80 лет умирают. Это обнадеживает. Я раньше считал, что этих лет достигают либо очень правильным образом жизни, либо какие-то йоги. Но сейчас произошел какой-то рывок, который мы еще не можем объяснить. То же самое было с людьми, которые взрослели в военные и послевоенные годы. Средний возраст сейчас тоже резко прибавился. Не думаю, что это связано с медициной или с тем, что мы стали так хорошо жить. Просто природа откликнулась на что-то. Например, существует же закономерность, что перед войной рождается значительно больше мальчиков, чем девочек. Ничем не объяснимая закономерность. Но объяснимая с точки зрения высшего промысла, провидения: понадобятся мальчишки потом, перебьют много народа на фронте, значит, надо придумывать, выходить из положения… Там какие-то другие законы действуют. Нам надо больше присматриваться к муравьям и пчелам, чем к животным с высшей нервной системой. Вдруг начинают появляться пятна на солнце, и выясняется в итоге, что процессы в жизни Земли от этого зависят. Мы не всё про природу знаем и никогда не узнаем до конца.
О здоровье
Как себя держать в тонусе? Любопытство к жизни должно быть, и оно у меня пока есть. Кто что делает, где какие фильмы ставят… В искусстве очень много интересного происходит, чтобы выйти и с людьми пообщаться, посмотреть их в новых обстоятельствах.
Где бы ни был, будь то прием в Кремле или премьера в театре, на дне рождения у друга, всё мне интересно пока.
Хотя я вижу, что снижение интереса у ровесников уже есть: из-за здоровья. Ноги почти у всех плохо ходят, голова начинает забывать.
Секретов здоровья у меня нет, поэтому и не могу ими поделиться. В общем-то, надо делать то, что просит организм, а не насиловать себя. Зарядка для меня утомительна и неприятна. Конечно, всё уже не такое бойкое, как в молодости. Но не думаю, что это можно зарядкой исправить. А фрукты я никогда не ел, не люблю очень. В детстве перекормили.
О семье
Рецепт семейного счастья? Любовь, больше никаких секретов нет. Любовь и терпимость, которая воспитывается с годами.
Владимир Меньшов, Вера Алентова, Юлия Меньшова с дочерью Таисией (слева направо) на премьере фильма "Экипаж" в Москве | Источник: РИА "Новости"
В нашей семье получилось так, что наша с Верой Алентовой судьба была один в один повторена нашей дочкой Юлей. Мы на десятом году жизни разошлись с женой, а она где-то на седьмом году приняла решение расстаться с мужем. А потом, как и у нас, была счастливая случайность. Снимаясь в одной картине, мы с Верой вдруг опять проснулись в одной постели. Так и Юля. У нее начались съемки, на которые пригласили на главные роли ее и ее мужа, и там она вдруг увидела что-то другое в нем, что не видела до сих пор, и она очень тоже благодарна судьбе за то, что не рассталась тогда окончательно с ним. У них сейчас двое детей взрослых, живут очень радостно, счастливо, это я точно вижу. Так что второй шанс давать надо друг другу.