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10:22 (мск), источник: РИА Новости

Онколог назвал основные признаки рака мозга

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Эксперт Российского общества клинических онкологов Григорий Кобяков в интервью телеканалу RT рассказал об основных признаках развития рака мозга.

По его словам, злокачественные опухоли мозга могут проявляться общемозговой симптоматикой — головной болью, иногда сопровождающейся тошнотой и рвотой, снижением уровня бодрствования или нарушением сознания.

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«Либо очаговой неврологической симптоматикой — нарушения движений в противоположных пораженному полушарию руке и ноге, затруднения речи, памяти, сужение полей зрения. Кроме того, одним из вариантов первых симптомов опухоли головного мозга является возникновение эпилептиформных припадков», — отметил специалист.

Кобяков добавил, что уровень заболеваемости первичными опухолями головного мозга в России составляет 23 случая на сто тысяч населения, или около 34 тысяч впервые выявленных случаев в год. При этом злокачественные опухоли составляют чуть более 30 процентов, или от 9,5 тысячи до 10,5 тысячи новых случаев в год.

Самая проблемная опухоль головного мозга, подчеркнул врач, — это глиобластома, поскольку она возникает сразу в форме четвертой степени злокачественности.

Однако, заявил специалист, случаи полного выздоровления от глиобластомы также бывают.

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