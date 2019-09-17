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12:48 (мск), источник: ТАСС Наука

Под Брянском нашли святилище возрастом 23 тысячи лет

Вероятно, обитатели тех мест праздновали в этом святилище удачную охоту.

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6
фотографий

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Российские ученые обнаружили под Брянском следы святилища людей, которые жили на этой территории 23 тысячи лет назад. Кроме костей мамонтов и кострища археологи нашли еще и артефакт, аналогов которого ранее не обнаруживали. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Института археологии РАН.

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«Экспедиция Института археологии РАН обнаружила на палеолитической стоянке Хотылёво-2 в окрестностях Брянска следы священного места племен, обитавших здесь 23 тысячи лет назад. Найденные в сезоне раскопок археологического сезона 2019 года элементы памятника — кострище, вкопанные фрагменты костей мамонта, скрытые под ними предметы и их расположение не оставляют сомнений в том, что эта площадка могла быть местом проведения ритуалов и обрядов», — говорится в сообщении.

Ученые Института археологии РАН исследует стоянку Хотылёво-2 с 1993 года. В 2005 году они впервые нашли фрагменты стоянки древних людей, по которым можно сделать вывод об их сакральном характере. В частности, ученые обнаружили охру, уложенные и вкопанные в определенном порядке кости мамонта, ямы, скопления кремневых изделий, произведения искусства, например, статуэтки палеолитических венер — древних женских скульптур с характерными формами.

В 2019 году археологи смогли вскрыть центральную часть площадки. Оказалось, что ямки, вкопанные кости мамонта и другие находки образуют овал, в центре которого находилось кострище.

Кроме того, археологи обнаружили артефакт, ранее не встречавшийся ни на одной палеолитической стоянке такого типа. Он представляет собой 16-сантиметровый предмет с длинным узким телом и асимментричным навершием. Тело предмета по форме напоминает костяное острие, а по его краям выполнен орнамент. По мнению ученых, артефакт изготовлен из части очень крупной трубчатой кости шерстистого мамонта.

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«Из этнографических материалов нам известны ритуалы, сопровождающие празднование удачной охоты: охотник, убивший зверя, должен был принести жертву, чтобы умилостивить духа зверя и обеспечить продолжение его рода. Возможно, именно здесь и проводились подобные обряды, которые сопровождались ритуальными трапезами — на это указывают многочисленные кости животных и обширные скопления угля», — сказал руководитель Хотылёвской археологической экспедиции ИА РАН Константин Гаврилов.

Археологический памятник Хотылёво, открытый в конце 1960-х годов, находится на берегу Десны и представляет собой ряд стоянок. Сейчас неизвестно, как эти стоянки были связаны между собой, когда в них жили древние люди. Комплекс Хотылёво-2 был обитаем 23 тысячи лет назад. Но эти места были заселены намного раньше: в 2019 году археологи открыли более древние верхнепалеолитические культурные слои, возраст которых составляет от 25 до 30 тысяч лет назад.

Стоянка относится к археологической культуре восточный граветт, которая была распространена на территории Центральной Европы и Восточно-Европейской равнины. Ее возраст оценивается от 28 до 20 тысяч лет назад.

В этот период последние ледники на территории Европы уже отступали к северу и закрывали только Скандинавский полуостров и Балтийский регион. Равнину покрывали лесостепи, здесь водились мамонты, северные олени, бурые медведи и пещерные львы.

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