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13:43 (мск), источник: Газета.Ру

Ученые: после смерти тело продолжает двигаться

Человеческое тело продолжает двигаться после смерти, выяснили австралийские исследователи. Они надеются, что новые данные позволят криминалистам более точно устанавливать положение жертвы на момент смерти и помогут эффективнее вести следствие.

Источник: AP 2019

Человеческое тело продолжает двигаться после смерти, выяснили исследователи из Австралийского центра тафономических экспериментальных исследований (AFTER). О результатах работы они рассказали изданию ABC News.

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В Австралии находится одна из так называемых «ферм трупов». Это огороженная территория, где человеческие трупы разлагаются естественным путем в разных условиях: на солнце и в тени, под землей и на земле, повешенные, лежащие под полимерными пленками, в багажниках, в емкостях с водой, при участии различных животных и т. д.

Ученые фиксируют детали изменений, происходящих с телами. Эти данные потом помогают судебным медикам и антропологам получать более точную информацию о человеческих останках в ходе раскрытия преступлений — личность умершего, время и обстоятельства смерти, расположение тела после смерти.

Исследователи AFTER установили камеры, которые на протяжении 17 месяцев фотографировали трупы каждые полчаса.

Все это время они двигались.

Мы обнаружили, что больше всего двигались руки. Сначала они лежали вдоль тела, но потом все дальше от боков.
Элисон Уилсон
медицинский исследователь

Она объяснила, что некоторые посмертные движения ожидались на самых ранних стадиях разложения, но то, что они продолжались в течение всего периода съемок, стало полным сюрпризом.

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«Мы считаем, что движения связаны с процессом разложения, поскольку тело мумифицируется, а связки высыхают, — говорит она. — Эти данные могут быть полезны при расследовании необъяснимых смертей».

Также на ранних стадиях разложения движения трупа могут быть обусловлены скапливающимися в теле газами и активностью насекомых.

До сих пор, если не было доказательств того, что тело переместили люди или животные, судмедэксперты обычно предполагали, что положение обнаруженного тела совпадает с его положением на момент смерти. Новые данные могут значительно повлиять на то, как исследователи анализируют и интерпретируют результаты осмотра места преступлений, особенно когда человеческие останки обнаружены спустя время после смерти.

Результаты исследования пока только готовятся к публикации. Но эта работа стала продолжением другой, опубликованной в журнале Forensic Science International: Synergy, где исследователи доказали актуальность использования камер для контроля процессов разложения. Они сравнивали особенности разложения трупов в Южном полушарии со шкалой степени разложения в зависимости от сроков давности, разработанной в Северном.

Пока не существовало AFTER, большая часть научных данных о том, как разлагаются тела, основывалась на ситуации в Северном полушарии, где другой климат, другая погода, и даже другие насекомые.
Элисон Уилсон

Данные о том, как двигаются трупы, позволят более точно устанавливать положение тел на момент смерти — и, следовательно, повысят шансы узнать, что же произошло с человеком.

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«Специалисты нанесут на карту место преступления, положение тела жертвы, все вещественные доказательства, и смогут понять причину смерти, — уверена Уилсон. — Это исследование поможет правоохранительным органам в раскрытии преступлений, а также будет полезно при изучении последствий стихийных бедствий.

Это важно для жертв и их семей, это дает жертве право голоса, возможность рассказать свою последнюю историю.

Пока что AFTER — единственная подобная организация в Южном полушарии. При этом только в США есть пять таких «ферм». Материал для исследований — либо заранее завещанные тела, либо трупы, переданные для изучения родственниками умерших.

Особое внимание уделяется роли насекомых в посмертных изменениях — повреждая человеческие останки, они наносят им вред, часто пуская следствие по ложному пути. К примеру, повреждения, оставленные на телах, можно принять за следы от уколов шприцами, они могут ошибочно свидетельствовать о пытках, прижизненных травмах или травмах, полученных человеком при попытке защитить себя.

Обычно в своей работе судмедэксперты ориентируются на знания о насекомых, которых обычно находят на трупах. К примеру, падальные мухи Calliphoridae прилетают на мертвые тела и в течение минут откладывают в них яйца. По степени созревания их личинок и куколок ученые могут судить, сколько лежало тело. Такими же привычными спутниками смерти являются жучки-кожееды.

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