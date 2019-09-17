14:43 (мск), источник: Новости Mail.ru
Кондитер из США создает торты, похожие на бревна и жестяные банки
Сложно понять, что это десерт.
23-летний Люк Винсентини из
Долгое время он создавал вкусные и красивые десерты и публиковал их фото в своем Instagram. Но популярность к Винсентини пришла, когда он начал экспериментировать с формой своих тортов и пирожных.
Сейчас Люк готовит сладости, которые по внешнему виду напоминали все что угодно, но только не торты. Так появились
Глядя на эти кулинарные шедевры, трудно поверить, что это десерты, но видео в Instagram Люка доказывают обратное.
Кстати, похожим визуальным «обманом» занимается и кондитер из
Екатерина Гура