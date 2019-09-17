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14:43 (мск), источник: Новости Mail.ru

Кондитер из США создает торты, похожие на бревна и жестяные банки

Сложно понять, что это десерт.

23-летний Люк Винсентини из Нью-Джерси уже несколько лет работает в популярной пекарне Carlo's Bakery.

Долгое время он создавал вкусные и красивые десерты и публиковал их фото в своем Instagram. Но популярность к Винсентини пришла, когда он начал экспериментировать с формой своих тортов и пирожных.

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Сейчас Люк готовит сладости, которые по внешнему виду напоминали все что угодно, но только не торты. Так появились пирожные в виде жестяных банок, коробок с яйцами и бревен.

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Глядя на эти кулинарные шедевры, трудно поверить, что это десерты, но видео в Instagram Люка доказывают обратное.

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Кстати, похожим визуальным «обманом» занимается и кондитер из Санкт-Петербурга. Девушка печет торты и пирожные в виде пельменей и салата «Оливье».

Екатерина Гура

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