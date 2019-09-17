Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Кому служит современная наука Доктор исторических наук о том, с чем связано появление цифровых денег. Как происходила трансформация мира
Фоторепортажи
76Финалисты конкурса Всемирной метеорологической организации
9Противный ветер
16:19 (мск), источник: Lenta.Ru

Сбежавшая черепаха проползла несколько кварталов за 15 месяцев

Жительница Великобритании Кэтрин Пейнтер (Catherine Painter) нашла сбежавшую черепаху спустя 15 месяцев в нескольких кварталах от собственного дома. Об этом сообщает сайт UPI.

Источник: RSPCA

Жильцы одного из домов в Рейсбери, графство Беркшир, обнаружили в своем саду черепаху и сообщили о находке сотруднику Королевского общества защиты животных от жестокого обращения Карлу Хоуну (Carl Hone).

Хоун забрал черепаху и отправил в Центр передержки животных Миллбрук в поселке Чобем. Черепаха не была чипирована, но благодаря соцсетям удалось выяснить, что животное принадлежит Пейнтер.

Статья
Грустный ушастик: как спасают бездомных корги

Женщина сообщила властям, что ее черепаха по кличке Сибилла (Sybil) сбежала из дома около 15 месяцев назад. Пейнтер живет в нескольких кварталах от сада, где была обнаружена рептилия. По словам хозяйки животного, после долгих попыток найти черепаху она не надеялась увидеть питомца вновь. Пейнтер опознала животное на фотографиях по пятну на панцире. Она утверждает, что за 15 месяцев черепаха совсем не изменилась.

Пейнтер забрала Сибиллу из центра передержки животных и отвезла домой, где она держит еще четырех черепах. Она собирается чипировать питомца на случай, если черепаха снова сбежит.

Ранее сообщалось, что в Калифорнии пес породы ши-тцу, пропавший пять лет назад, смог найти дорогу к дому своей хозяйки, которая за время отсутствия собаки четырежды успела переехать. Жительница Калифорнии рассказала, что когда ее ши-тцу по кличке Принц пропал, она очень тосковала по нему.

Читайте также
 Новые подробности о состоянии Заворотнюк
Спешившего к пациенту российского врача изнасиловали
Моряки из КНДР напали на российских пограничников
Путин заявил, что считает Израиль русскоязычным государством
Актеры запустили флешмоб в поддержку осужденного Павла Устинова
Поклонская назвала кафе в жилых домах «обителью зла»
30 экстренных служб мира снялись со своим оборудованием (фото)
ВМС США подтвердили подлинность видео с неопознанным объектом
На Ямале сошедшую с фундамента многоэтажку подперли досками
Здоровье
32 любопытных факта о человеческом теле Вы узнаете о себе много интересного.
WOWSale
Как провести выходной, не слезая с дивана Подборка, которую вы ждали
Авто
Новая форма продаж автомобилей: провал в России Как выяснили журналисты, из 300 выставленных на продажу купе-кроссоверов Renault Arkana по новой технологии продать удалось только два
Кино
«Пусть говорят» пригрозили судом из-за выпуска про Заворотнюк Эфир программы Дмитрия Борисова вызвал бурную реакцию у публики
Недвижимость
Заммэра Москвы рассказал, зачем постоянно меняют плитку на улицах
Эксперт рассказал, как можно сэкономить на платежах за ЖКУ
Коллектор ошибся квартирой и сам оказался в должниках
За что могут отобрать дачу?
Популярные темы на «Детях»
Больные дети в детском саду 512
Как много одиноких девушек 327
Вовлечённость отцов в выращивание детей 308
Через годы, через расстоянье... 238
Леди
Безрукова, Зара, Канделаки и другие звезды на вечеринке Glamour Знаменитости поздравили российский глянец с круглой датой.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь