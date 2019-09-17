Группы «ВКонтакте» теперь могут скрывать своих подписчиков

«Если настройка включена, пользователи будут видеть среди вступивших только своих друзей, а также общее количество участников. Сообщество не будет отображаться и в личном профиле подписчика», — пишет соцсеть.
Предполагается, что эта мера поможет представителям бизнеса защищать сообщества от недобросовестных конкурентов, которые пытаются отслеживать новых участников и переманивать их через спам-рассылки.
Также новая функция станет полезным инструментом, чтобы уберечь авторов и организаторов мероприятий от возможных преследований за интересы, взгляды и убеждения.
При этом соцсеть подчеркивает, что на скрытых участников страницы по-прежнему можно настроить таргетированную рекламу.