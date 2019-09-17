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18:27 (мск), источник: ТАСС

Группы «ВКонтакте» теперь могут скрывать своих подписчиков

«ВКонтакте» позволила сообществам скрывать своих подписчиков. Как отмечается в официальном сообщении соцсети, полный список участников смогут видеть только модераторы, редакторы и администраторы группы.

Источник: "ВКонтакте"

«Если настройка включена, пользователи будут видеть среди вступивших только своих друзей, а также общее количество участников. Сообщество не будет отображаться и в личном профиле подписчика», — пишет соцсеть.

Предполагается, что эта мера поможет представителям бизнеса защищать сообщества от недобросовестных конкурентов, которые пытаются отслеживать новых участников и переманивать их через спам-рассылки.

Также новая функция станет полезным инструментом, чтобы уберечь авторов и организаторов мероприятий от возможных преследований за интересы, взгляды и убеждения.

При этом соцсеть подчеркивает, что на скрытых участников страницы по-прежнему можно настроить таргетированную рекламу.

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