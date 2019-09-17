18:45 (мск), источник: Новости Mail.ru
Власти немецкого Билефельда решили не выплачивать 1 млн евро за победу в конкурсе
Просто никто из участников так и не смог доказать, что города не существует.
В августе власти немецкого города Билефельд объявили необычный конкурс с призовым фондом 1 миллион евро. Именно такая сумма должна была достаться тому, кто докажет, что города не существует.
Этот шуточный конкурс появился благодаря давнему интернет-
В конкурсе от местных властей мог принять участие любой совершеннолетний немец, но заявки поступали со всего мира.
17 сентября чиновники объявили, что победителей не нашлось. В городском парке установили 600-килограммовый камень, под которым «похоронили» многолетнюю шутку.
Екатерина Гура