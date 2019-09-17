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18:45 (мск), источник: Новости Mail.ru

Власти немецкого Билефельда решили не выплачивать 1 млн евро за победу в конкурсе

Просто никто из участников так и не смог доказать, что города не существует.

В августе власти немецкого города Билефельд объявили необычный конкурс с призовым фондом 1 миллион евро. Именно такая сумма должна была достаться тому, кто докажет, что города не существует.

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Этот шуточный конкурс появился благодаря давнему интернет-мему. В 1993 году студент Ахим Хельд написал на одном из популярных форумов, что Билефельда на самом деле не существует, так как никто из знакомых ему людей в нем никогда не был. За 26 лет шутка стала мемом в Германии.

В конкурсе от местных властей мог принять участие любой совершеннолетний немец, но заявки поступали со всего мира.

Правда, никто так и не смог убедительно доказать, что Билефельд — лишь вымысел.

17 сентября чиновники объявили, что победителей не нашлось. В городском парке установили 600-килограммовый камень, под которым «похоронили» многолетнюю шутку.

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Екатерина Гура

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