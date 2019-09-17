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22:40 (мск), источник: РИА Новости

В Ирландии селфи помогло спасти жизнь 28-летней девушке

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. В Ирландии 28-летнюю девушку удалось спасти благодаря сделанному селфи, пишет The Irish Sun.

Источник: РИА Новости

Отец Стефани Фарнан обнаружил дочь без сознания, позже выяснилось, что у нее началось внутримозговое кровоизлияние.

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Чтобы спасти девушку, медикам надо было узнать, как давно она упала в обморок: как уточняет издание, противосвертывающие препараты можно принимать только в определенный промежуток времени после приступа.

Необходимую информацию брат Фарнан выяснил благодаря обнаруженному в ее телефоне селфи, которое девушка сделала за 14 минут до прихода ее отца.

Врачи считают случившееся большой удачей.

«Мне повезло. Я не помню, что делала какие-либо фотографии в то утро», — заявила Фарнан.

Девушка также рассказала, что чувствует себя нормально, ей предстоит операция.

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