22:40 (мск), источник: РИА Новости
В Ирландии селфи помогло спасти жизнь 28-летней девушке
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. В Ирландии 28-летнюю девушку удалось спасти благодаря сделанному селфи, пишет The Irish Sun.
Отец Стефани Фарнан обнаружил дочь без сознания, позже выяснилось, что у нее началось внутримозговое кровоизлияние.
Чтобы спасти девушку, медикам надо было узнать, как давно она упала в обморок: как уточняет издание, противосвертывающие препараты можно принимать только в определенный промежуток времени после приступа.
Необходимую информацию брат Фарнан выяснил благодаря обнаруженному в ее телефоне селфи, которое девушка сделала за 14 минут до прихода ее отца.
Врачи считают случившееся большой удачей.
«Мне повезло. Я не помню, что делала
Девушка также рассказала, что чувствует себя нормально, ей предстоит операция.