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01:47 (мск), источник: РИА Новости

Британский турист за семь дней посетил семь чудес света

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Британский путешественник и видео-блогер Саймон Уилсон пролетел почти 50 тысяч километров за шесть дней, девять часов и три минуты и увидел семь чудес света, сообщает The Sun.

Источник: РИА Новости

В поездку он взял с собой только небольшую сумку с нижним бельем, двумя футболками, спортивными брюками и фотоаппаратурой.

За эти дни лишь два раза Саймон смог поспать в кровати — в отеле и в пещере. Отдыхать он пытался в такси, в самолетах, а ел на борту те блюда, которые предлагали авиакомпании.

Он вылетел из аэропорта Манчестера в воскресенье в 4:45 утра, взяв билет до Рима, чтобы посмотреть Колизей.

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Там Саймон пробыл два часа, а потом полетел в Египет. Пять часов он провел в отеле, взял такси и отправился смотреть пирамиды и Сфинкса.

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Затем он вылетел в Иорданию, где за 46 евро (3 260 рублей) смог поспать в пещере, прежде чем поехать в Петру.

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На четвертый день Саймон отправился в Индию, где его ждала четырехчасовая поездка на такси до Тадж-Махала в городе Агра.

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Там путешественник провел час, а потом полетел в Пекин, чтобы увидеть Великую Китайскую стену.

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На шестой день его ждал перелет в Мексику в священный древний город майя Чичен-Ица.

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Оттуда Саймон направился в Рио-де-Жанейро, чтобы увидеть статую Христа-Искупителя, после чего вернулся в Великобританию.

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«Я бы никогда не узнал, возможно ли совершить такое путешествие, если бы не попробовал, — сказал Саймон. — Не могу поверить, что мне это удалось».

Напомним, пирамида Хеопса в Египте — единственная из древних семи чудес света сохранилась до наших дней. Колизей, Петра, Тадж-Махал, Великая Китайская стена, Чичен-Ица, статуя Христа-Искупителя вместе с древним городом Мачу-Пикчу в Перу входят в число новых семи чудес света.

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