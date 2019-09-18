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01:40 (мск), источник: Известия

ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО

Военно-морские силы США признали, что появившиеся в интернете видео с неопознанными летающими объектами были сняты американскими пилотами и являются подлинными, пишет Popular Mechanics.

По данным издания, в ВМС отметили, что ролики были сняты в 2004 и 2015 годах и не должны были публиковаться, однако просочились в Сеть.

На кадрах запечатлен момент столкновения американских военных самолетов с НЛО. Яркие объекты выполняли сложные маневры, непосильные для современной техники.

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Издание отмечает, что официальный представитель ВМС Джозеф Градишер назвал объекты «неопознанными воздушными явлениями».

Так американские военные характеризуют любые неопознанные или незарегистрированные летательные аппараты. При этом они не стали подтверждать или опровергать то, что объекты могли иметь внеземное происхождение.

В апреле ВМС США начали разрабатывать инструкции для персонала по информированию о случаях столкновений с НЛО.

Кроме того, более 600 тыс. американцев выразили готовность отправиться на штурм американской военной базы «Зона 51» в Неваде, чтобы увидеть инопланетян, которых якобы скрывают военные.

Согласно последним опросам, в существование НЛО верят две трети жителей США.

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