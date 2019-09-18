07:05 (мск), источник: Интерфакс
Более 70% россиян высказались за ограничение притока трудовых мигрантов
Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU — Два года назад такого мнения придерживались 58% опрошенных.
Почти три четверти жителей России (72%) полагают, что российские власти должны ограничивать приток иностранных граждан, приезжающих в РФ на заработки, свидетельствуют данные опроса «Левада-центра», поступившие в «Интерфакс».
Согласно результатам социологического исследования, противоположной точки зрения придерживается только каждый десятый россиянин (9% участников опроса), в то время как 15% респондентов равнодушны к миграционной политике властей.
Кроме того, опрос свидетельствует о снижении удельного веса россиян, считающих полезным способствовать притоку в РФ трудовых мигрантов
Исследование также показало, что количество сограждан, равнодушных к миграционной политике властей, за последние два года сократилось вдвое: в июле 2017 года респондентов, которым все равно, было 30%.
Общероссийский опрос был проведен