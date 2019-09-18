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15:58 (мск), источник: Ura.ru

На Урале школьники вышли на пикет против второй смены

В селе Долгодеревенское (Сосновский район Челябинской области) десятиклассники вышли на пикет, требуя перевести их на обучение в первую смену.

Поводом стало неудобство занятий с репетиторами, которые, как правило, работают во второй половине дня и находятся в соседнем Челябинске. Кроме того, многие старшеклассники занимаются на подготовительных курсах в челябинских вузах.

«Школа, действительно, учится в две смены. Поэтому из старших классов мы ставим в первую смену девятый и 11-й. Их выпускникам предстоят экзамены, поступление в иные учебные заведения и допзанятия для них особенно актуальны, — рассказал “URA.RU” глава района Евгений Ваганов. — За счет младших классов обеспечить продолжение учебы в первую смену нынешним десятиклассникам, наверное, тоже неправильно. Строительство новой школы запланировано на 2022−23 годы».

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Министр образования региона Александр Кузнецов указал, что нарушений в организации занятий в селе нет. «Десятые классы учатся во вторую смену, и ничего особенного в сравнении с другими школами в этом нет. Если нужны дополнительные занятия, то следует выбирать для этого свободное от учебы время — как это делают все школьники», — заявил «URA.RU» Кузнецов.

С плакатами «Не хотим учиться во вторую смену», «Вы за ЗОЖ, а мы за первую смену», «Вторая смена 10-м классам? Мы не согласны» школьники, которых поддержали их родители— вышли на линейку в День знаний 1 сентября, сообщает местное издание «Сосновская нива». Известность в СМИ событие получило лишь сейчас.

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