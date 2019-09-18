Губернатор Морозов не будет увольнять чиновницу из-за селфи в «шоколаде»

Ранее женщина выложила в Instagram фотографию с отдыха в азербайджанском санатории, где она принимает нафталановую ванну, с подписью «Много шоколада не бывает».
Пост вызвал критику со стороны ее руководителя — он назвал поведение Опенышевой «чудачеством» и призвал «жить более скромно».
Началась служебная проверка, по итогам которой предстояло решить, увольнять чиновницу или нет.
Опенышева публично попросила прощения и удалила публикацию. Многие пользователи соцсетей поддержали ее, отметив, что чиновнице не за что извиняться.
Недельный курс нафталановых ванн стоит 650 долларов. Во вторник комиссия по этике в правительстве региона рекомендовала Морозову не увольнять Опенышеву и ограничиться выговором.