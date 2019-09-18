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10:53 (мск), источник: РИА Новости

Губернатор Морозов не будет увольнять чиновницу из-за селфи в «шоколаде»

САМАРА, 18 сен — РИА Новости. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов не будет увольнять своего советника Светлану Опенышеву за селфи в «шоколадной» ванне, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы региона Тимофей Гончарук.

Источник: РИА Новости

Ранее женщина выложила в Instagram фотографию с отдыха в азербайджанском санатории, где она принимает нафталановую ванну, с подписью «Много шоколада не бывает».

Пост вызвал критику со стороны ее руководителя — он назвал поведение Опенышевой «чудачеством» и призвал «жить более скромно».

Началась служебная проверка, по итогам которой предстояло решить, увольнять чиновницу или нет.

Опенышева публично попросила прощения и удалила публикацию. Многие пользователи соцсетей поддержали ее, отметив, что чиновнице не за что извиняться.

Недельный курс нафталановых ванн стоит 650 долларов. Во вторник комиссия по этике в правительстве региона рекомендовала Морозову не увольнять Опенышеву и ограничиться выговором.

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