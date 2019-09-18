На Ямале возле поликлиники установили пандус с опорой ЛЭП посередине

14:20 (мск), источник: РИА Новости
Он опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» фотографии поликлиники.
«Прямо посреди объекта доступной среды расположена опора ЛЭП, что создает логичный вопрос: а каким образом колясочнику преодолевать это препятствие? Могу, конечно, предположить, что опору перенесут, но не логичнее ли было тогда сперва переносить опору, а потом устанавливать пандус?» — задается вопросами Вершинин.
Он подчеркнул, что попросит проверить данный объект на соответствие требованиям.
В региональном депздраве сообщили РИА Новости, что работы курировал окружной департамент строительства, однако его комментарием агентство пока не располагает.