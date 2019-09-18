В Туапсе сделали памятник героям войны с орфографическими ошибками

В группе «Типичный Краснодар» 17 сентября опубликовали фотографию памятника. Пользователи заметили, что на мемориале указали всего девять городов-героев из 13: в списке отсутствовали Одесса, Киев, Брестская крепость, Минск [находятся на территории Украины и Беларуси]. Кроме того, на мемориале указан Волгоград вместо Сталинграда, а Санкт-Петербург имеет старое название — Ленинград.
Кроме того, на памятнике в надписях допущены ошибки: вместо «города-герои» написано «города герои» — без дефиса. А словосочетание «памяти павших» употреблено в неправильном падеже — «памяти павшим».
В пресс-службе администрации Туапсе 17 сентября пояснили, что памятник находится на доработке. Ошибки пообещали исправить.
Подрядчик уже заказал необходимые элементы, в ближайшее время надпись изменят.
«Обращаем внимание, что объект не завершен и не принят, так как работы не закончены. Здесь продолжится нанесение названий городов-героев и дальнейшие запланированные работы», —говорится в сообщении мэрии.
Это не первый случай, когда допускают ошибки и неточности, связанные с Великой Отечественной войной. Так, на «здании с часами» у Главной городской площади Краснодара в апреле повесили плакат с ветераном, однако символика на нем оказалась искажена. В мае баннер ко Дню Победы заменили .