12:52 (мск), источник: РИА Новости
Власти Туапсе исправят ошибки на памятнике городам-героям
СОЧИ, 17 сен — РИА Новости. Власти Туапсе дополнят список
Памятник установлен на улице Жукова в Туапсе. Власти утверждают, что объект ещё не сдан, но жители уже заметили несколько ошибок на мраморном мемориале. Так, между словами «города» и «герои» не было дефиса, вместо «памяти павших» выгравировано «памяти павшим», а в списке городов не хватает Одессы, Минска и Киева.
«Администрация города Туапсе доводит до сведения жителей, что ошибки, допущенные в тексте на новом строящемся объекте по улице Жукова, будут исправлены. Подрядчиком уже заказаны необходимые элементы, и в ближайшее время надпись будет изменена… Благодарим всех, кто бережно относится к сохранению исторической памяти», — говорится в сообщении.
Уточняется, что продолжится нанесение названий