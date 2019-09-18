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12:52 (мск), источник: РИА Новости

Власти Туапсе исправят ошибки на памятнике городам-героям

СОЧИ, 17 сен — РИА Новости. Власти Туапсе дополнят список городов-героев Великой Отечественной войны и исправят грамматические ошибки на новом памятнике после обращений жителей, сообщает мэрия.

Памятник установлен на улице Жукова в Туапсе. Власти утверждают, что объект ещё не сдан, но жители уже заметили несколько ошибок на мраморном мемориале. Так, между словами «города» и «герои» не было дефиса, вместо «памяти павших» выгравировано «памяти павшим», а в списке городов не хватает Одессы, Минска и Киева.

«Администрация города Туапсе доводит до сведения жителей, что ошибки, допущенные в тексте на новом строящемся объекте по улице Жукова, будут исправлены. Подрядчиком уже заказаны необходимые элементы, и в ближайшее время надпись будет изменена… Благодарим всех, кто бережно относится к сохранению исторической памяти», — говорится в сообщении.

Уточняется, что продолжится нанесение названий городов-героев и дальнейшие запланированные работы.

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