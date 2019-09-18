Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Мнение рядовых американцев о теледебатах В предыдущих дебатах, которые проводились в июне и июле, участвовало 20 кандидатов, сейчас их уже 10
Фоторепортажи
12Погибшие в канализации: почему умирает Титикака
76Финалисты конкурса Всемирной метеорологической организации
12:42 (мск), источник: Lenta.Ru

Заворотнюк взяли под охрану

Актрису Анастасию Заворотнюк, которая находится в одной из московских больниц в тяжелом состоянии, взяли под охрану. Об этом в среду, 18 сентября, сообщает Telegram-канал Baza.

Источник: РИА "Новости"

По его информации, сотрудники медицинского учреждения выставили круглосуточную охрану на этаже и около палаты, в которой лежит артистка.

Отмечается, что такое решение было принято после того, как на территорию клиники несколько раз пытались проникнуть съемочные группы. «Из-за шумихи вокруг ее заболевания к ней приковано пристальное внимание репортеров», — указано в сообщении.

Новость
Особый рак. Что нужно знать об опухоли мозга

Согласно данным источников Baza, Заворотнюк находится в сознании и дышит самостоятельно. Однако врачи оценивают ее состояние как тяжелое.

Ранее в среду некий друг актрисы, имя которого не уточнялось, сообщил, что диагноз рак мозга ей поставили зимой после того, как у нее начались сильные головные боли. По его словам, весной Заворотнюк находилась в Польше, и тогда ее состояние неожиданно ухудшилось.

Заворотнюк, по информации СМИ, находится в коме в одной из столичных больниц с 13 сентября. 48-летней звезде сериала «Моя прекрасная няня» диагностировали рак мозга. Врачи прекратили ее противоопухолевое лечение. Также сообщалось, что у актрисы развились полиорганная недостаточность и пневмония из-за аппарата искусственной вентиляции легких, к которому ее подключили.

Читайте также

 Новые подробности о состоянии Заворотнюк
Скандальная певица обнажилась и напугала фанатов. Фото
Правительство просят ликвидировать «квалификационную яму»
Назван город с самыми высокомерными россиянами
PETA выступила против Хабиба Нурмагомедова
Мужчина оправдал 400 прогулов на работе плохим настроением
Смертность от онкологических заболеваний может вырасти на 20-30%
Молния ударила в футболистов прямо во время матча
Здоровье
32 любопытных факта о человеческом теле Вы узнаете о себе много интересного.
WOWSale
Как провести выходной, не слезая с дивана Подборка, которую вы ждали
Авто
Как выглядит ДТП на заводе по сборке КАМАЗов – фото В Сети появились снимки последствий ЧП, которое произошло в одном из цехов автомобильного завода КАМАЗ
Кино
«Похожа на мужика с косой»: Вилкова показала себя на съемках Актриса снимается во второй части фэнтези «Последний богатырь»
Недвижимость
Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке
«Назвать это квартирой у меня язык не поворачивается»: студенты – о своем опыте аренды жилья
8 новых необычных парков со всего мира
Коллектор ошибся квартирой и сам оказался в должниках
Популярные темы на «Детях»
Подруга «наехала» из-за дочки 351
Советская свадьба 307
Несокращаемое имя для мальчика 193
Я не на долго ) 188
Леди
Как прошла свадьба Бондарчука и Андреевой в Юсуповском дворце .К дворцу на набережной Мойки гостей доставляли шаттлами от гранд-отеля «Европа» на Михайловской улице.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь