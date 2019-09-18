Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как живут люди в замках?Три истории хранителей
Фоторепортажи
12Погибшие в канализации: почему умирает Титикака
76Финалисты конкурса Всемирной метеорологической организации
13:41 (мск), источник: Lenta.Ru

Назван город с самыми высокомерными россиянами

Самые высокомерные люди живут в Воронеже, Санкт-Петербурге и Казани. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного агентством Zoom market.

Источник: РИА "Новости"

Четвертое и пятое места списка заняли Екатеринбург и Краснодар соответственно. Москва в рейтинге высокомерности оказалась на седьмом месте. Самые невысокомерные россияне, согласно исследованию, живут в Иваново — город занял 25-ю позицию. В середине таблицы расположились Нижний Новгород (11 место), Симферополь (14 место) и Челябинск (20 место).

Новость
Названы города России с самыми плохими дорогами

Участникам задавали шесть вопросов: считают ли они себя в чем-то лучше других, легко ли признают свои ошибки, спокойно ли они воспринимают критику, прислушиваются ли они к чужому мнению, могут ли признать, что другие так же умны или умнее их; а также оценивают ли они социальный статус человека. Директор агентства Андрей Штыров уточнил, что при прямом вопросе о том, считает ли себя человек высокомерным, 93 процента респондентов отвечали отрицательно.

Ранее в среду сообщалось, что больше всего молодых людей готовы переехать ради лучшей жизни из Тольятти, Омска, Барнаула, Челябинска и Волгограда. Наименьшее число такой молодежи оказалось в Москве, Севастополе, Грозном, Краснодаре, Симферополе.

 Новые подробности о состоянии Заворотнюк
Скандальная певица обнажилась и напугала фанатов. Фото
Правительство просят ликвидировать «квалификационную яму»
СМИ: Заворотнюк взяли под охрану из-за журналистов
PETA выступила против Хабиба Нурмагомедова
Мужчина оправдал 400 прогулов на работе плохим настроением
Смертность от онкологических заболеваний может вырасти на 20-30%
Молния ударила в футболистов прямо во время матча
Здоровье
32 любопытных факта о человеческом теле Вы узнаете о себе много интересного.
WOWSale
Как провести выходной, не слезая с дивана Подборка, которую вы ждали
Авто
Как выглядит ДТП на заводе по сборке КАМАЗов – фото В Сети появились снимки последствий ЧП, которое произошло в одном из цехов автомобильного завода КАМАЗ
Кино
«Похожа на мужика с косой»: Вилкова показала себя на съемках Актриса снимается во второй части фэнтези «Последний богатырь»
Недвижимость
Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке
«Назвать это квартирой у меня язык не поворачивается»: студенты – о своем опыте аренды жилья
8 новых необычных парков со всего мира
Коллектор ошибся квартирой и сам оказался в должниках
Дети
«Заклеила камеру, чтобы не выйти с молокоотсосом в эфир»: как я совмещала офис и ГВ О том, как успешно совмещать рабочие будни с кормлением
Леди
Как прошла свадьба Бондарчука и Андреевой в Юсуповском дворце .К дворцу на набережной Мойки гостей доставляли шаттлами от гранд-отеля «Европа» на Михайловской улице.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь