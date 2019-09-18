13:41 (мск), источник: Lenta.Ru
Назван город с самыми высокомерными россиянами
Самые высокомерные люди живут в Воронеже,
Четвертое и пятое места списка заняли Екатеринбург и Краснодар соответственно. Москва в рейтинге высокомерности оказалась на седьмом месте. Самые невысокомерные россияне, согласно исследованию, живут в Иваново — город занял 25-ю позицию. В середине таблицы расположились Нижний Новгород (11 место), Симферополь (14 место) и Челябинск (20 место).
Участникам задавали шесть вопросов: считают ли они себя в
Ранее в среду сообщалось, что больше всего молодых людей готовы переехать ради лучшей жизни из Тольятти, Омска, Барнаула, Челябинска и Волгограда. Наименьшее число такой молодежи оказалось в Москве, Севастополе, Грозном, Краснодаре, Симферополе.