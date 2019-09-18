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13:50 (мск), источник: RNS

Рогозин отказался назвать причину появления дыры в «Союзе»

«Роскосмос» не станет делиться с общественностью причинами появления отверстия в корабле «Союз МС-09», заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин, предает «РИА Новости».

Источник: AP 2019

«Оно было в бытовом отсеке (корабля “Союз МС-09”), он давно уже сгорел при схождении корабля. Все пробы мы взяли. Что случилось, нам все понятно, но мы вам ничего не расскажем», — сказал Рогозин на встрече с участниками V Всероссийской научно-практической конференции «Орбита молодежи».

В 2018 году на МКС в бытовом отсеке пристыкованного к станции корабля «Союз МС-09» была обнаружена утечка воздуха. Экипаж нашел отверстие в обшивке корабля, после чего по совету Центрального управления полетами (ЦУП) российские космонавты залили отверстие герметиками. Внутренняя комиссия РКК «Энергия», которая изготовила космический корабль, версию производственного брака исключила.

Позднее Рогозин в интервью The New York Times заявил, что отверстие было сделано умышленно.

«Это было намеренное действие, осуществленное вручную», — заявил тогда Рогозин.

Как появилась дыра на МКС
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