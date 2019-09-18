Рогозин отказался назвать причину появления дыры в «Союзе»

«Оно было в бытовом отсеке (корабля “Союз МС-09”), он давно уже сгорел при схождении корабля. Все пробы мы взяли. Что случилось, нам все понятно, но мы вам ничего не расскажем», — сказал Рогозин на встрече с участниками V Всероссийской научно-практической конференции «Орбита молодежи».
В 2018 году на МКС в бытовом отсеке пристыкованного к станции корабля «Союз МС-09» была обнаружена утечка воздуха. Экипаж нашел отверстие в обшивке корабля, после чего по совету Центрального управления полетами (ЦУП) российские космонавты залили отверстие герметиками. Внутренняя комиссия РКК «Энергия», которая изготовила космический корабль, версию производственного брака исключила.
Позднее Рогозин в интервью The New York Times заявил, что отверстие было сделано умышленно.
«Это было намеренное действие, осуществленное вручную», — заявил тогда Рогозин.