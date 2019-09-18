14:51 (мск), источник: Lenta.Ru
В России потерялся забитый тюремными татуировками лысый кот
Боксер Рустам Шафиев разместил в своем
«Были в гостях в поселке Первомайском, Челябинский тракт, 12, — написал Шафиев 17 сентября. — Рядом дорога
На следующий день на подмогу пришли 15 друзей Шафиева. Однако и последующие поиски не увенчались успехом. Спортсмен переживает, что в Екатеринбурге стоит холодная погода, и кот может замерзнуть. «Он
Бес прославился в Instagram своими тюремными татуировками. У животного есть личная страница @karafight_bes, на которой хозяин публикует его фотографии. На аккаунт со сфинксом подписаны тысячи людей.