Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Кому служит современная наука Доктор исторических наук о том, с чем связано появление цифровых денег. Как происходила трансформация мира
Фоторепортажи
12Погибшие в канализации: почему умирает Титикака
12Стенно-графический отчет: художники раскрасили Одинцово
14:51 (мск), источник: Lenta.Ru

В России потерялся забитый тюремными татуировками лысый кот

Боксер Рустам Шафиев разместил в своем Instagram-аккаунте объявление о пропаже сфинкса по кличке Бес, забитого тюремными татуировками. Он опубликовал фотографии кота и попросил своих подписчиков о помощи.

«Были в гостях в поселке Первомайском, Челябинский тракт, 12, — написал Шафиев 17 сентября. — Рядом дорога Екатеринбург-Челябинск, возможно, его подобрали на трассе и приютили у себя. Главное, чтобы живой был, места себе не нахожу». Боксер объяснил, что Бес выпрыгнул из окна и исчез в высокой траве. Мужчина обыскал местность, но так и не нашел питомца.

Во время загрузки произошла ошибка.

На следующий день на подмогу пришли 15 друзей Шафиева. Однако и последующие поиски не увенчались успехом. Спортсмен переживает, что в Екатеринбурге стоит холодная погода, и кот может замерзнуть. «Он дома-то мерзнет, а на улице сейчас такие холода», — отметил он. В заключение спортсмен попросил подписчиков распространить пост с объявлением.

Бес прославился в Instagram своими тюремными татуировками. У животного есть личная страница @karafight_bes, на которой хозяин публикует его фотографии. На аккаунт со сфинксом подписаны тысячи людей.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
 Новые подробности о состоянии Заворотнюк
Украинский генерал нашел способ вернуть Крым
Кремль прокомментировал дело Павла Устинова
На Урале школьники вышли на пикет против второй смены
Назван город с самыми высокомерными россиянами
СМИ: Заворотнюк взяли под охрану из-за журналистов
Американка сделала пластику, чтобы ее лицо стало более довольным
Правительство просят ликвидировать «квалификационную яму»
Здоровье
32 любопытных факта о человеческом теле Вы узнаете о себе много интересного.
WOWSale
Как провести выходной, не слезая с дивана Подборка, которую вы ждали
Авто
Как выглядит ДТП на заводе по сборке КАМАЗов – фото В Сети появились снимки последствий ЧП, которое произошло в одном из цехов автомобильного завода КАМАЗ
Кино
«Похожа на мужика с косой»: Вилкова показала себя на съемках Актриса снимается во второй части фэнтези «Последний богатырь»
Недвижимость
Российская недвижимость оказалась в разы дешевле iPhone
В Москве нашли слишком много дешевых квартир
Кнопка помощи: как спасают застрявших в городских лифтах
Российские коммунальщики «починили» дом доской
Популярные темы на «Детях»
Подруга «наехала» из-за дочки 385
Несокращаемое имя для мальчика 211
Я не на долго ) 205
Животное в офис - тема болтательная 141
Леди
Как прошла свадьба Бондарчука и Андреевой в Юсуповском дворце .К дворцу на набережной Мойки гостей доставляли шаттлами от гранд-отеля «Европа» на Михайловской улице.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь