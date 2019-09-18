Рыба-хит, или Рецепт настоящего искусства из осетра

Известный цветаевский стих «Когда б вы знали, из какого сора» как нельзя лучше подходит к творениям ингушской художницы Лиды Оздоевой. Ведь свои картины она создает из рыбы. А точнее — из рыбьих шкур. Это, конечно, никакой не сор, а дорогой и качественный материал, с которым художница работает уже 7 лет. За это время она создала более 1000 картин, но самый ответственный заказ помнит до сих пор.
Рыбное место
Лида Оздоева пригласила нас в свою мастерскую, которая располагается во дворе их семейного дома в крупном ингушском селе Экажево. Небольшая постройка полностью сделана по вкусу художницы. Даже оформлением стен снаружи она занималась сама: во время строительных работ Лида наносила узоры на мокрый раствор и потом расписывала их специальными красками, невзирая на протесты рабочих.
Внутри мастерской почти музейная красота, тишина и уют. Никаких запахов рыбы, кожи или химических растворов. А еще почти нет свободного места: все стены, подоконники, столы и тумбочки заняты картинами и декоративными башнями Лиды. Самые распространенные сюжеты картин — это горные пейзажи: реки, ущелья, а также знаменитые родовые башни ингушей (Вовнушки, Эгикал, Таргим). Реже — портреты.
Свои картины Оздоева создает из очень капризного и недешевого материала — рыбьей кожи, притом что профессионального художественного образования у нее нет. Лида — самоучка.
— Началось все еще в детстве, когда мы жили в Казахстане, — вспоминает художница. — Мне сестренка как-то раз нарисовала Снегурочку. Сейчас я понимаю, что она была далека от идеала, но тогда мне она казалась такой прекрасной. Я пыталась сама нарисовать что-то подобное, как все дети пытаются срисовать понравившуюся картину. Потом были школьные стенгазеты, плакаты. Затем я преподавала детям ИЗО, черчение, работала художником-оформителем, а нашла себя только здесь — именно с картинами из кожи.
«Кожу я чувствую сердцем»
Это увлечение появилось у художницы случайно. Первопроходцем стала ее подруга, которая уговорила Лиду поработать с новым материалом. В 2012 году та познакомила Лиду с ингушским предпринимателем Ахмедом Шадиевым, который только открыл в республике предприятие по переработке рыбьей кожи.
Шадиев дал Лиде несколько рыбьих шкурок и попросил сделать из них что-нибудь. Осваивать работу с кожей приходилось с нуля, поскольку никто в республике раньше серьезно не занимался этим направлением. После несколько попыток была создана первая картина — ингушские башни.
— Работать с кожей одно удовольствие: я ее чувствую сердцем, — говорит Оздоева. — Хотя, конечно, мне и сейчас иногда приходится подстраиваться к новому материалу, как у меня было, например, с кожей кальмара.
С годами хобби превратилось в настоящую страсть и полноценную работу, которой, уверяет художница, она не «устанет заниматься даже в 90 лет».
Как рыба в воде
Производство таких картин — очень дорогое удовольствие. Дециметр рыбьей кожи стоит один евро. На полотно средних размеров требуется около 20−30 шкурок, высококачественный клей, багет. И это без учета труда художника.
— Картина из рыбьей кожи выполняется методом коллаж, — поясняет Оздоева. — Она собирается как мозаика. Сначала я осматриваю свой материал, проверяю ширину шкурки, чтобы понять, что из нее можно создать. Для меня самое главное — это фон. Небо легче сделать из кальмара: ширина позволяет, а вот с семгой не всегда можно найти широкую шкуру. Под каждую работу идет индивидуальный подбор материала.
Больше всего художница любит работать с кожей семги, а нелюбимых материалов, по ее словам, нет вообще.
Есть «тяжелые». Самый сложный — осетр: требует много времени. Но сама по себе шкурка этой рыбы просто великолепна, говорит Оздоева, иной раз лучше любой картины.
— Сначала я кладу картон, на нем у меня клей, ножницы и кожа. Первым делом — фон. Он обязательно должен быть цельным. Раньше я могла шкурку просто покрасить анилиновой краской, но мне не хватало оттенков, жизни, и я начала крошить эту шкурку, даже до состояния пыли. В такой технике трава кажется живой, и горы, и деревья. Картина приобретает густой, насыщенный цвет.
Путин из семги
Больше всего Лида любит изображать пейзажи и зверей — волков, лошадей, кошек. При особом эмоциональном подъеме берется за абстракции. Портретный жанр сложнее: точно передать черты конкретного лица на таком капризном материале нелегко.
Портрет Руслана Аушева, первого президента республики Ингушетия | Источник: Евгений Шивцов
И все же за эти годы она создала сотни портретов, в том числе президента Турции Реджепа Эрдогана, экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и многих современных политических деятелей. Но, наверное, самым ответственным вызовом был заказ от бывшего главы республики Юнус-Бека Евкурова: за одну ночь нарисовать президента России Владимира Путина.
— Я пришла домой и сразу начала работать, — вспоминает художница. — С первого раза у меня не получилось, но я сама себе сказала, что обязана все сделать, потому что не могу подвести главу республики и Ахмеда Шадиева, который эту просьбу передал. В итоге сделала, но утром у меня были сомнения и вопросы.
Для портрета президента художница выбрала кожу семги. Она изобразила Путина на фоне берез, в джинсах и легкой рубашке. Говорит, искала такую фотографию, где он более раскрепощен. Заказчик портретом остался доволен — в этот же день из Санкт-Петербурга срочно заказали нарядный багет, картину оформили, а вечером Евкуров уже вылетел с подарком в Москву.
— Через пару дней меня пригласили в администрацию, — вспоминает Лида. — Помню, как Евкуров хвалил меня и восхищался техникой исполнения портрета. Глава республики передал мне слова президента: «Пять лет меня никто так не радовал». Как я тогда гордилась собой.
«Тихо, не будите ее»
Но главным критиком художницы остается ее младший сын Карим. Недавно ему исполнилось 18 лет, сейчас он учится в колледже на юриста. Старший, 22-летний Кямран, учится на стоматолога в Краснодаре и в творческий процесс не вмешивается.
— Если сын говорит: «Мама, не знаю что, но что-то здесь не так», то я понимаю, что надо где-то доработать, — улыбается Лида. — В работе же мой первый помощник — это супруг Урусхан. Когда требуется что-то отвезти, привезти, достать или встретить, то он организовывает все, и мне не приходится отвлекаться. Я очень ответственный человек, до неприличия, если у меня срочный заказ, я могу не спать несколько суток, а после выполнения работы буквально валюсь с ног. Иногда сквозь сон под утро чувствую, как семья заходит в комнату, слышу их шепот: «Тихо, не будите ее», и это так прекрасно.
«Я готова показать картины миру»
«Учитель» Лиды Ахмед Шадиев мечтал, что изделия из этого материала станут визитной карточкой Ингушетии. Он придумал технологию, по которой вторсырье можно было превратить в прочный и экологичный материал. Шкурки скупали по всему миру: что-то брали в Москве и Астрахани, что-то — в Европе, а кальмара и вовсе везли из Перу. Некоторые предприятия сдавали свои отходы бесплатно, другие — продавали.
На заводе шкурки вымачивали, обезжиривали, размягчали, красили. А затем шили из получившегося материала обувь, ремни, сумки, кошельки и другие аксессуары. Все это продавалось в фирменном магазине SHADI в Назрани. Между тем со временем у предпринимателя возникли сложности с оплатой аренды земли и цехов. После нескольких лет неурядиц он переехал в Португалию, где сейчас создает аналогичное производство.
Лида же от рыбной кожи все равно не отказалась. Говорит, запаслась материалом впрок и продолжает работать.
В общей сложности за семь лет работы Лида создала более 1000 «рыбных картин». К сожалению, до сих пор персональную выставку она так и не провела, хотя ее давно уговаривают все знакомые и коллеги.
— В принципе, если собрать все работы, то я могу открыть ее хоть завтра, но все никак руки не доходят, жду подходящего момента. Думаю, около 70 картин мне для этого хватит. У меня есть уже много картин, с которыми я ни за что не расстанусь — тут вопрос в личной привязанности, но показать их миру я готова.