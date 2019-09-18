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16:23 (мск), источник: Новости Mail.ru

Маркетологи запустили жестокий по отношению к книгам флешмоб

И он не понравится книголюбам.

В середине сентября администраторы компании по производству закусок Chex Mix решили пошутить и опубликовали в Twitter два снимка, где вместо книжной закладки использованы их снэки.

Нет закладки? Используй Chex Mix вместо нее.

В комментариях многие пользователи возмутились таким небрежным отношением к книгам, но другие рекламщики приняли вызов и тоже стали публиковать фото со своими продуктами (в основном едой и напитками) на страницах книг.

Все это быстро превратилось в безумный флешмоб, к которому присоединились и обычные пользователи соцсетей, предлагающие использовать вместо книжной закладки домашних питомцев и различные предметы.

Екатерина Гура

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