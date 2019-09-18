Don't have a bookmark? Try using Chex Mix instead pic.twitter.com/MqcNedloE1— Chex Mix (@ChexMix) September 9, 2019
16:23 (мск), источник: Новости Mail.ru
Маркетологи запустили жестокий по отношению к книгам флешмоб
И он не понравится книголюбам.
В середине сентября администраторы компании по производству закусок Chex Mix решили пошутить и опубликовали в Twitter два снимка, где вместо книжной закладки использованы их снэки.
В комментариях многие пользователи возмутились таким небрежным отношением к книгам, но другие рекламщики приняли вызов и тоже стали публиковать фото со своими продуктами (в основном едой и напитками) на страницах книг.
Все это быстро превратилось в безумный флешмоб, к которому присоединились и обычные пользователи соцсетей, предлагающие использовать вместо книжной закладки домашних питомцев и различные предметы.
Екатерина Гура